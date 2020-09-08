https://ria.ru/20200908/samara-1576887445.html
Самарская область планирует развивать медицинский и круизный туризм
Самарская область планирует развивать медицинский туризм, рассказал РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:17
2020-09-08T17:17
2020-09-08T17:17
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дмитрий азаров
самара
самарская область
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Самарская область планирует развивать медицинский туризм, рассказал РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров."Самарская область — один из регионов-лидеров по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи, у нас есть значительные возможности по реабилитации. Мы будем это развивать", — сказал он.Также губернатор рассказал, что планирует развивать круизный туризм. "Здесь нам потребуется поддержка из федерального бюджета в обновлении парка судов. Это главная проблема. Спрос очень велик, зачастую цены на путевки выше, чем на туры на курорты Египта, Турции и так далее", — отметил Азаров.По его словам, сейчас властям надо поработать над созданием туристической инфраструктуры.
https://ria.ru/20200817/1575906946.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самарская область планирует развивать медицинский туризм, рассказал РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров.
"Самарская область — один из регионов-лидеров по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи, у нас есть значительные возможности по реабилитации. Мы будем это развивать", — сказал он.
Также губернатор рассказал, что планирует развивать круизный туризм. "Здесь нам потребуется поддержка из федерального бюджета в обновлении парка судов. Это главная проблема. Спрос очень велик, зачастую цены на путевки выше, чем на туры на курорты Египта, Турции и так далее", — отметил Азаров.
По его словам, сейчас властям надо поработать над созданием туристической инфраструктуры.