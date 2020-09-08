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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200908/sakhar-1576911414.html
Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребёнку?
На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно. Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
2020-09-08T11:00
2020-09-08T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго»: сколько сладкого можно есть ребёнку?
На завтрак – каша и йогурт, на обед – макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи – "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно. Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&amp;utm_medium=ria&amp;utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, как отыскать и посчитать скрытый сахар в продуктах, предназначенных для детского питания. А ещё разрушаем главный миф, что все дети жить не могут без конфет, и заодно помогаем самим родителям выстроить отношения с сахаром.С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? Почему запрещать сахар полностью не стоит? Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию <a href="https://www.instagram.com/pronutr_com/" target="_blank">Викторию Вишнякову</a>.Можно ли заранее узнать о предрасположенности ребёнка к диабету, читайте <a href="https://family3.ru/articles/diabet_children?utm_source=justclick&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=riasugar" target="_blank">здесь</a>.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/NSPgCi5NY34pPY1b9" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>1:45</strong> Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?<strong>3:40 </strong>Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?<strong>5:20</strong> Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?<strong>6:40 </strong>Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?<strong>8:45</strong> Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?<strong>9:30</strong> Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?<strong>12:20</strong> Какие полезные перекусы выбрать для ребёнка?<strong>13:40</strong> Нужно ли завершать приём пищи десертом?<strong>15:20</strong> Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?<strong>18:00 </strong>Правда ли что все дети — страшные сластёны и почему так вышло?<strong>20:20</strong> Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных?<strong>22:10</strong> Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?<strong>24:10</strong> Правда ли, что дети до трёх лет не могут переваривать шоколад?<strong>25:00</strong> Зависимость от сладкого — что за ней стоит?<strong>29:00</strong> Можно ли детям сахарозаменители? Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&amp;fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребёнку?

11:00 08.09.2020
1612
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: сколько сладкого можно есть ребёнку?
Вчера, 11:00
На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно. Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как отыскать и посчитать скрытый сахар в продуктах, предназначенных для детского питания. А ещё разрушаем главный миф, что все дети жить не могут без конфет, и заодно помогаем самим родителям выстроить отношения с сахаром.
С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? Почему запрещать сахар полностью не стоит? Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?
Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
Можно ли заранее узнать о предрасположенности ребёнка к диабету, читайте здесь.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
1:45 Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?
3:40 Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?
5:20 Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?
6:40 Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?
8:45 Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?
9:30 Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?
12:20 Какие полезные перекусы выбрать для ребёнка?
13:40 Нужно ли завершать приём пищи десертом?
15:20 Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?
18:00 Правда ли что все дети — страшные сластёны и почему так вышло?
20:20 Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных?
22:10 Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?
24:10 Правда ли, что дети до трёх лет не могут переваривать шоколад?
25:00 Зависимость от сладкого — что за ней стоит?
29:00 Можно ли детям сахарозаменители?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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