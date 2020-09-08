Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/saakashvili-1576929898.html
Грузинские депутаты считают, что Саакашвили не сможет стать премьером
Депутаты парламента Грузии считают, что население не верит заявлениям экс-президента Михаила Саакашвили, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:11
2020-09-08T13:11
тея цулукиани
единое национальное движение
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576235928_0:0:3018:1699_1400x0_80_0_0_bfb6f060b8cf4b3f601038a276d45214.jpg
<strong>ТБИЛИСИ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> считают, что население не верит заявлениям экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a>, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена правления, и считают, что он не сможет стать премьер-министром по итогам осенних парламентских выборов.Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.Накануне Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны, если победит на парламентских выборах, и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота". Выборы пройдут 31 октября."В заявления в связи с тем, что он обо всём сожалеет, мало кто верит",- заявил председатель комитета парламента по экономической политике Роман Какулия.Независимый депутат Бека Нацвлишвили считает, что "Михаил Саакашвили никогда не сможет стать премьером Грузии"."Его комические заявления никак не повлияют на предвыборную среду. Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит", - заявил он журналистам.
https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901111.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html
грузия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576235928_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_140631063352933f9d463bfefc946828.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тея цулукиани, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Грузинские депутаты считают, что Саакашвили не сможет стать премьером

13:11 08.09.2020
403
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 8 сен - РИА Новости. Депутаты парламента Грузии считают, что население не верит заявлениям экс-президента Михаила Саакашвили, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена правления, и считают, что он не сможет стать премьер-министром по итогам осенних парламентских выборов.
Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:47
Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем
Накануне Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны, если победит на парламентских выборах, и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота". Выборы пройдут 31 октября.
"В заявления в связи с тем, что он обо всём сожалеет, мало кто верит",- заявил председатель комитета парламента по экономической политике Роман Какулия.
Независимый депутат Бека Нацвлишвили считает, что "Михаил Саакашвили никогда не сможет стать премьером Грузии".
"Его комические заявления никак не повлияют на предвыборную среду. Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит", - заявил он журналистам.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 16:00Сказано в эфире
Грузинский аналитик: Саакашвили – "идеальное пугало"Грузинская оппозиция решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал аналитик Петре Мамрадзе.
1710000
Обсудить 0
Тея ЦулукианиЕдиное национальное движениеМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
ПАСЕ
Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Суд не лишил Ефремова государственных наград
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Проблему Кипра позволил бы решить перезапуск переговоров, считает Лавров
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Польша указала Германии на очевидность решения по "Северному потоку — 2"
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Песков не стал комментировать приговор Ефремову
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор
Никита Высоцкий
Суд счел показания Никиты Высоцкого в защиту Ефремова малоинформативными
Алексей Навальный
Глава МИД Украины считает, что Навальный попросит политубежище в Германии
Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал о темах встречи глав МИД в "нормандском формате"
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Минске задержали подростка, писавшего протестные лозунги на асфальте
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Гинцбург рассказал о производстве вакцины для гражданского оборота
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния