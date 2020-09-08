https://ria.ru/20200908/saakashvili-1576929898.html

Грузинские депутаты считают, что Саакашвили не сможет стать премьером

Депутаты парламента Грузии считают, что население не верит заявлениям экс-президента Михаила Саакашвили, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:11

2020-09-08T13:11

2020-09-08T13:11

тея цулукиани

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузия

украина

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> считают, что население не верит заявлениям экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a>, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена правления, и считают, что он не сможет стать премьер-министром по итогам осенних парламентских выборов.Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.Накануне Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны, если победит на парламентских выборах, и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота". Выборы пройдут 31 октября."В заявления в связи с тем, что он обо всём сожалеет, мало кто верит",- заявил председатель комитета парламента по экономической политике Роман Какулия.Независимый депутат Бека Нацвлишвили считает, что "Михаил Саакашвили никогда не сможет стать премьером Грузии"."Его комические заявления никак не повлияют на предвыборную среду. Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит", - заявил он журналистам.

https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901111.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тея цулукиани, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире