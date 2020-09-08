https://ria.ru/20200908/rozhkov-1576906620.html

"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в инстаграме, что устроился на подработку электриком. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T05:48

2020-09-08T05:48

2020-09-08T11:44

россия

юлия михалкова

шоу-бизнес

уральские пельмени

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Участник "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральских пельменей</a>" Андрей Рожков сообщил в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1pzbYC-ub/" target="_blank">инстаграме</a>, что устроился на подработку электриком. "Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — рассказал артист.По словам Рожкова, он электромонтер третьего разряда. "Приходится вспоминать учебу в УПК (учебно-производственный комбинат. — Прим. ред.)", — добавил артист.В конце 2018 года бывшая участница "Уральских пельменей" <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a> заявляла о проблемах в коллективе и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собирались лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.

https://ria.ru/20200806/1575449810.html

Министр Правды похвально, если так 177

Степан Краснов Они то думали что звёзды....... Оказалось что электрики...... 169

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени