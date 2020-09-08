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"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в инстаграме, что устроился на подработку электриком. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T05:48
2020-09-08T11:44
россия
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Участник "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральских пельменей</a>" Андрей Рожков сообщил в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1pzbYC-ub/" target="_blank">инстаграме</a>, что устроился на подработку электриком. "Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — рассказал артист.По словам Рожкова, он электромонтер третьего разряда. "Приходится вспоминать учебу в УПК (учебно-производственный комбинат. — Прим. ред.)", — добавил артист.В конце 2018 года бывшая участница "Уральских пельменей" <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a> заявляла о проблемах в коллективе и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собирались лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.
https://ria.ru/20200806/1575449810.html
похвально, если так
177
Они то думали что звёзды....... Оказалось что электрики......
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россия
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россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени

"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком

05:48 08.09.2020 (обновлено: 11:44 08.09.2020)
140929
© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков
Андрей Рожков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : PR-агентство iMars
Андрей Рожков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в инстаграме, что устроился на подработку электриком.
"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — рассказал артист.
По словам Рожкова, он электромонтер третьего разряда.
"Приходится вспоминать учебу в УПК (учебно-производственный комбинат. — Прим. ред.)", — добавил артист.
В конце 2018 года бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заявляла о проблемах в коллективе и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собирались лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
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Обсудить 36
РоссияЮлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмени
Популярные комментарии
похвально, если так
8 сентября, 06:11
Министр ПравдыМинистр Правды
16762200
Они то думали что звёзды....... Оказалось что электрики......
8 сентября, 06:01
Степан КрасновСтепан Краснов
466003060
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