https://ria.ru/20200908/rozhkov-1576906620.html
"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в инстаграме, что устроился на подработку электриком. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T05:48
2020-09-08T05:48
2020-09-08T11:44
россия
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148991/59/1489915929_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_71fb34dc38a1ff4fbce05a8ca0fd8fb8.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Участник "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральских пельменей</a>" Андрей Рожков сообщил в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1pzbYC-ub/" target="_blank">инстаграме</a>, что устроился на подработку электриком. "Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — рассказал артист.По словам Рожкова, он электромонтер третьего разряда. "Приходится вспоминать учебу в УПК (учебно-производственный комбинат. — Прим. ред.)", — добавил артист.В конце 2018 года бывшая участница "Уральских пельменей" <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a> заявляла о проблемах в коллективе и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собирались лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.
https://ria.ru/20200806/1575449810.html
Министр Правды
похвально, если так
177
Степан Краснов
Они то думали что звёзды....... Оказалось что электрики......
169
36
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148991/59/1489915929_320:0:5440:3840_1400x0_80_0_0_4db44b407ef50689b45b4e7a40dc2a0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени