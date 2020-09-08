https://ria.ru/20200908/roskosmos-1576947498.html

"Роскосмос" оценил эффективность выполнения космической программы

"Роскосмос" считает средней эффективность выполнения государственной космической программы России в 2019 году, сообщается в годовом отчете госкорпорации. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:03

2020-09-08T17:03

2020-09-08T18:20

хочу стать космонавтом

глонасс (система навигации)

роскосмос

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" считает средней эффективность выполнения государственной космической программы России в 2019 году, сообщается в годовом отчете госкорпорации."На основе разработанной методики эффективность госпрограммы в 2019 году оценивается как средняя, количественная оценка составляет 0,8445", - говорится в отчете, размещенном на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что эффективность оценивалась в зависимости от степени достижения целей и решения задач госпрограммы и степени эффективности ее составных частей (подпрограмм и федеральных целевых программ) с учетом фактических расходов федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию госпрограммы в отчетном году.Из отчета следует, что "Роскосмос" в прошлом году не выполнил 17 из 743 контрольных мероприятий, в том числе три по федеральной космической программе, два - по федеральной целевой программе "<a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>" и 12 - по федеральной целевой программе "Развитие космодромов".

https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), роскосмос, общество