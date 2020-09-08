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https://ria.ru/20200908/roskosmos-1576941716.html
Средняя зарплата в "Роскосмосе" за год упала в шесть раз
Средняя заработная плата в "Роскосмосе" в 2019-м снизилась в шесть раз по сравнению с показателями годом ранее. Это следует из годового отчета госкорпорации. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:36
2020-09-08T16:20
россия
роскосмос
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Средняя заработная плата в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" в 2019-м снизилась в шесть раз по сравнению с показателями годом ранее. Это следует из годового отчета госкорпорации.По итогам прошлого года усредненный оклад составил 62,3 тысячи рублей.При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям отрасли. В то же время в отчете за 2018 год показатель высчитывали без оглядки на отрасль. Тогда сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" ежемесячно зарабатывал в среднем 396 тысяч рублей. Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается.
https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html
А в отчете за 2018 год уровень высчитывался без зарплат на предприятиях - сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" тогда получал в среднем 396 тысяч рублей в месяц. Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается. А ведь должно быть наоборот. Инженеры и конструкторы на предприятиях должны получать по 350 тысяч, а дармоеды в центральном аппарате не более 62 тысяч в месяц
102
Просто перестали учитывать зарплату Рогозина🤣🤣🤣🤣
89
22
россия
РИА Новости
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Новости
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россия, роскосмос, общество

Средняя зарплата в "Роскосмосе" за год упала в шесть раз

15:36 08.09.2020 (обновлено: 16:20 08.09.2020)
12076
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Средняя заработная плата в "Роскосмосе" в 2019-м снизилась в шесть раз по сравнению с показателями годом ранее. Это следует из годового отчета госкорпорации.
По итогам прошлого года усредненный оклад составил 62,3 тысячи рублей.
При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям отрасли.
В то же время в отчете за 2018 год показатель высчитывали без оглядки на отрасль. Тогда сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" ежемесячно зарабатывал в среднем 396 тысяч рублей.
Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:21
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
64712151962
Обсудить 22
РоссияРоскосмосОбщество
Популярные комментарии
А в отчете за 2018 год уровень высчитывался без зарплат на предприятиях - сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" тогда получал в среднем 396 тысяч рублей в месяц. Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается. А ведь должно быть наоборот. Инженеры и конструкторы на предприятиях должны получать по 350 тысяч, а дармоеды в центральном аппарате не более 62 тысяч в месяц
8 сентября, 15:39
Pawel ZverevPawel Zverev
9511212
Просто перестали учитывать зарплату Рогозина🤣🤣🤣🤣
8 сентября, 15:41
КАКонстантин Алексеевич
63201104
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