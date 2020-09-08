https://ria.ru/20200908/roskosmos-1576941716.html

Средняя зарплата в "Роскосмосе" за год упала в шесть раз

Средняя заработная плата в "Роскосмосе" в 2019-м снизилась в шесть раз по сравнению с показателями годом ранее. Это следует из годового отчета госкорпорации. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:36

2020-09-08T15:36

2020-09-08T16:20

россия

роскосмос

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Средняя заработная плата в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" в 2019-м снизилась в шесть раз по сравнению с показателями годом ранее. Это следует из годового отчета госкорпорации.По итогам прошлого года усредненный оклад составил 62,3 тысячи рублей.При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям отрасли. В то же время в отчете за 2018 год показатель высчитывали без оглядки на отрасль. Тогда сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" ежемесячно зарабатывал в среднем 396 тысяч рублей. Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается.

https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html

Pawel Zverev А в отчете за 2018 год уровень высчитывался без зарплат на предприятиях - сотрудник центрального аппарата "Роскосмоса" тогда получал в среднем 396 тысяч рублей в месяц. Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается. А ведь должно быть наоборот. Инженеры и конструкторы на предприятиях должны получать по 350 тысяч, а дармоеды в центральном аппарате не более 62 тысяч в месяц 102

Константин Алексеевич Просто перестали учитывать зарплату Рогозина🤣🤣🤣🤣 89

22

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскосмос, общество