https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:17

2020-09-08T21:17

2020-09-08T21:17

людмила нефедова

прокуратура г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по обстоятельствам, опубликованным в одной из социальных сетей", - сказала агентству Нефедова.По ее словам, в соцсетях появилось видео, как женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла выключить веб-камеру после трансляции. После этого появились кадры, как она избила малолетнего ребёнка перед десятками зрителей.

https://ria.ru/20200908/taschit-1576917322.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, прокуратура г. москвы, москва, происшествия