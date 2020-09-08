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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T21:17
2020-09-08T21:17
людмила нефедова
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по обстоятельствам, опубликованным в одной из социальных сетей", - сказала агентству Нефедова.По ее словам, в соцсетях появилось видео, как женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла выключить веб-камеру после трансляции. После этого появились кадры, как она избила малолетнего ребёнка перед десятками зрителей.
https://ria.ru/20200908/taschit-1576917322.html
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людмила нефедова, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

21:17 08.09.2020
8125
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по обстоятельствам, опубликованным в одной из социальных сетей", - сказала агентству Нефедова.
По ее словам, в соцсетях появилось видео, как женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла выключить веб-камеру после трансляции. После этого появились кадры, как она избила малолетнего ребёнка перед десятками зрителей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:11
Полиция проверит видео, на котором жительница Сахалина тащит ребенка
7646735
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Людмила НефедоваПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
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