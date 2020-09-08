https://ria.ru/20200908/reagenty-1576950771.html

Москва полностью обеспечена к зиме противогололедными материалами

Москва полностью обеспечена противогололедными материалами к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:50

2020-09-08T17:50

2020-09-08T17:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> полностью обеспечена противогололедными материалами к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По словам заммэра, в прошлом году удалось сэкономить примерно две трети запасов противогололедных материалов за счет техники, которая дозированно разбрасывает эти материалы, и климатических условий."Одну треть нормативного запаса, который необходимо приобрести, мы его приобрели, и на сегодняшний день в необходимом количестве согласно федеральным требованиям мы готовы к проведению очередного осенне-зимнего периода", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20160204/1369547873.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва