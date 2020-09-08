Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200908/reagenty-1576950771.html
Москва полностью обеспечена к зиме противогололедными материалами
Москва полностью обеспечена противогололедными материалами к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:50
2020-09-08T17:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/133370/28/1333702849_0:160:3178:1948_1400x0_80_0_0_575980cff3af73c74a863e0b3aea741b.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> полностью обеспечена противогололедными материалами к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По словам заммэра, в прошлом году удалось сэкономить примерно две трети запасов противогололедных материалов за счет техники, которая дозированно разбрасывает эти материалы, и климатических условий."Одну треть нормативного запаса, который необходимо приобрести, мы его приобрели, и на сегодняшний день в необходимом количестве согласно федеральным требованиям мы готовы к проведению очередного осенне-зимнего периода", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20160204/1369547873.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/133370/28/1333702849_447:0:3178:2048_1400x0_80_0_0_8a0de5a1290c1733060c136f7c4ec87c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, петр бирюков, москва

Москва полностью обеспечена к зиме противогололедными материалами

17:50 08.09.2020
32
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва полностью обеспечена противогололедными материалами к зиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам заммэра, в прошлом году удалось сэкономить примерно две трети запасов противогололедных материалов за счет техники, которая дозированно разбрасывает эти материалы, и климатических условий.
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2016
4 февраля 2016, 13:10
Власти Москвы подтвердили, что противогололедные реагенты не токсичныОпыты, проведенные на лабораторных животных, не показали никакого раздражающего действия, в том числе и на слизистые оболочки глаз, сообщиларуководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
"Одну треть нормативного запаса, который необходимо приобрести, мы его приобрели, и на сегодняшний день в необходимом количестве согласно федеральным требованиям мы готовы к проведению очередного осенне-зимнего периода", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
Рекомендуем
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг.
Долги за ЖКУ в Москве, образовавшиеся в пандемию, сократились
Дождь в Москве
Москва с мая пережила двойную норму осадков без системных подтоплений
Медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы Россия сегодня Ирина Кедровская
На SputnikPro расскажут, как создать медиапроект, способный изменить мир
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев назвал приоритет работы "Единой России"
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
Победителей конкурса "Правнуки победителей" наградит Владимир Машков
Apple Marina Bay Sands в Сингапуре
Apple откроет первый магазин на воде в виде стеклянного шара
Выставка и мозаика акции Пожалуйста, дышите!
Фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!" открылась в ГИМ
Крест в огне
В здании православной церкви на востоке Украины возник пожар
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Автомобиль Прокуратуры России
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Отец Александр Мень
Памятные мероприятия пройдут по случаю 30-летия гибели Александра Меня
Автомобиль Прокуратуры России
На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Актриса Екатерина Варнава
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния