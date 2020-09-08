https://ria.ru/20200908/radikaly-1576958600.html

Трамп считает, что Байден не сможет победить левых радикалов

Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:48

2020-09-08T20:48

2020-09-08T20:48

президентские выборы в сша - 2020

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

джо байден

миннеаполис

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a> не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы победить левых радикалов, которых действующий президент обвиняет в организации беспорядков, об этом он заявил журналистам во вторник.Трамп считает, что демократы не хотят "закона и порядка" в стране и пригрозил, что в случае победы Байдена, "насилие и преступность" придет в пригородные районы".В американских пригородах традиционно проживает средний класс и люди с достатком выше среднего. В этих районах, зачастую не связанных с городами общественным транспортом, жизнь считается более безопасной и комфортной. По данным NPR (National Public Radio), жители пригородов составляют около половины электората США. В последнее время президент Трамп все чаще обращается в своих выступлениях к этой группе населения, в основном в контексте обеспечения их безопасности на фоне происходящих в городах беспорядков.В ряде городов США все лето проходят акции протеста, которые начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты, начавшиеся как акции против социального и расового неравенства и вседозволенности полиции, часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200908/tramp-1576948111.html

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миннеаполис

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, миннеаполис, сша, в мире