Трамп считает, что Байден не сможет победить левых радикалов
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы победить левых радикалов, которых действующий президент обвиняет в организации беспорядков, об этом он заявил журналистам во вторник.
"У Джо нет силы и нет умственных возможностей контролировать этих людей. Посмотрите, что происходит. Я смотрю на Питтсбург, Родчестер, прошлой ночью я посмотрел на Лос-Анджелес, - города которые контролируют демократы. Каждую ночь я смотрю на Портленд – у них (демократов) нет силы, не думаю, что у демократов есть смелость, чтобы контролировать этих людей", - сказал Трамп перед поездкой во Флориду для митинга в рамках предвыборной кампании.
Трамп считает, что демократы не хотят "закона и порядка" в стране и пригрозил, что в случае победы Байдена, "насилие и преступность" придет в пригородные районы".
В американских пригородах традиционно проживает средний класс и люди с достатком выше среднего. В этих районах, зачастую не связанных с городами общественным транспортом, жизнь считается более безопасной и комфортной. По данным NPR (National Public Radio), жители пригородов составляют около половины электората США. В последнее время президент Трамп все чаще обращается в своих выступлениях к этой группе населения, в основном в контексте обеспечения их безопасности на фоне происходящих в городах беспорядков.
В ряде городов США все лето проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты, начавшиеся как акции против социального и расового неравенства и вседозволенности полиции, часто перерастают в беспорядки.