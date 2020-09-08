Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200908/radikaly-1576958600.html
Трамп считает, что Байден не сможет победить левых радикалов
Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:48
2020-09-08T20:48
президентские выборы в сша - 2020
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
джо байден
миннеаполис
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720741_0:159:3050:1875_1400x0_80_0_0_98f8822a53cb75cb6160aa7ad55dc5ff.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a> не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы победить левых радикалов, которых действующий президент обвиняет в организации беспорядков, об этом он заявил журналистам во вторник.Трамп считает, что демократы не хотят "закона и порядка" в стране и пригрозил, что в случае победы Байдена, "насилие и преступность" придет в пригородные районы".В американских пригородах традиционно проживает средний класс и люди с достатком выше среднего. В этих районах, зачастую не связанных с городами общественным транспортом, жизнь считается более безопасной и комфортной. По данным NPR (National Public Radio), жители пригородов составляют около половины электората США. В последнее время президент Трамп все чаще обращается в своих выступлениях к этой группе населения, в основном в контексте обеспечения их безопасности на фоне происходящих в городах беспорядков.В ряде городов США все лето проходят акции протеста, которые начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты, начавшиеся как акции против социального и расового неравенства и вседозволенности полиции, часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576948111.html
2
миннеаполис
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720741_170:0:2881:2033_1400x0_80_0_0_a7de6fb86c9d4f8b5a123ff92a5f30b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, миннеаполис, сша, в мире

Трамп считает, что Байден не сможет победить левых радикалов

20:48 08.09.2020
548
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену не хватит "сил и умственных возможностей", чтобы победить левых радикалов, которых действующий президент обвиняет в организации беспорядков, об этом он заявил журналистам во вторник.
"У Джо нет силы и нет умственных возможностей контролировать этих людей. Посмотрите, что происходит. Я смотрю на Питтсбург, Родчестер, прошлой ночью я посмотрел на Лос-Анджелес, - города которые контролируют демократы. Каждую ночь я смотрю на Портленд – у них (демократов) нет силы, не думаю, что у демократов есть смелость, чтобы контролировать этих людей", - сказал Трамп перед поездкой во Флориду для митинга в рамках предвыборной кампании.
Трамп считает, что демократы не хотят "закона и порядка" в стране и пригрозил, что в случае победы Байдена, "насилие и преступность" придет в пригородные районы".
В американских пригородах традиционно проживает средний класс и люди с достатком выше среднего. В этих районах, зачастую не связанных с городами общественным транспортом, жизнь считается более безопасной и комфортной. По данным NPR (National Public Radio), жители пригородов составляют около половины электората США. В последнее время президент Трамп все чаще обращается в своих выступлениях к этой группе населения, в основном в контексте обеспечения их безопасности на фоне происходящих в городах беспорядков.
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:12
Трамп рассказал, почему Байден "выбрался из подвала"
В ряде городов США все лето проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты, начавшиеся как акции против социального и расового неравенства и вседозволенности полиции, часто перерастают в беспорядки.
11131023
Обсудить 2
Президентские выборы в США - 2020Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампДжо БайденМиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа
Автомобильная дорога в Эстонии
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине
Автомобиль Прокуратуры России
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Президент США Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Экс-адвокат Трампа рассказал, что тот называл Путина царем
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина
Мария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске
Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Актер Юрий Назаров
Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о закрытом заседании ПАСЕ по ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния