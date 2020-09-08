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Путин заявил, что грамотные управленцы нужны везде и всегда
Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:27
2020-09-08T14:27
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс "Лидеры России", заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Грамотные управленцы, где бы они ни работали, - они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" в формате видеоконференции.Президент вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал."Уважаемые друзья, добрый день. Здорово", - обратился Путин к собравшимся.Он поздравил их с победой в конкурсе и отметил, что они самым достойным образом проявили свои профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща."Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране", - добавил Путин.По его словам, за время своего существования конкурс "Лидеры России" стал эффективно работающим механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать лучших управленцев, давать им возможности для роста.
https://ria.ru/20200907/navyki-1576875648.html
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владимир путин, общество

Путин заявил, что грамотные управленцы нужны везде и всегда

14:27 08.09.2020
459
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс "Лидеры России", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Грамотные управленцы, где бы они ни работали, - они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" в формате видеоконференции.
Президент вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал.
"Уважаемые друзья, добрый день. Здорово", - обратился Путин к собравшимся.
Он поздравил их с победой в конкурсе и отметил, что они самым достойным образом проявили свои профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща.
"Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране", - добавил Путин.
По его словам, за время своего существования конкурс "Лидеры России" стал эффективно работающим механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать лучших управленцев, давать им возможности для роста.
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