https://ria.ru/20200908/putin-1576936613.html

Путин заявил, что грамотные управленцы нужны везде и всегда

Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:27

2020-09-08T14:27

2020-09-08T14:27

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс "Лидеры России", заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Грамотные управленцы, где бы они ни работали, - они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" в формате видеоконференции.Президент вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал."Уважаемые друзья, добрый день. Здорово", - обратился Путин к собравшимся.Он поздравил их с победой в конкурсе и отметил, что они самым достойным образом проявили свои профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща."Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране", - добавил Путин.По его словам, за время своего существования конкурс "Лидеры России" стал эффективно работающим механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать лучших управленцев, давать им возможности для роста.

https://ria.ru/20200907/navyki-1576875648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество