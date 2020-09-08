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Путин: важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам
Важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам, продвижение по карьерной лестнице - тем, кто готов "пахать" на благо Родины, считает президент РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:17
2020-09-08T14:17
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам, продвижение по карьерной лестнице - тем, кто готов "пахать" на благо Родины, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России"."Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", - отметил президент.
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владимир путин, общество

Путин: важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам

14:17 08.09.2020
102
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам, продвижение по карьерной лестнице - тем, кто готов "пахать" на благо Родины, считает президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России".
"Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", - отметил президент.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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