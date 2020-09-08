https://ria.ru/20200908/putin-1576935908.html

Путин: важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам

Важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам, продвижение по карьерной лестнице - тем, кто готов "пахать" на благо Родины, считает президент РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:17

2020-09-08T14:17

2020-09-08T14:17

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Важно, чтобы кадровое обновление было по способностям и талантам, продвижение по карьерной лестнице - тем, кто готов "пахать" на благо Родины, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России"."Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", - отметил президент.

https://ria.ru/20200907/navyki-1576875648.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество