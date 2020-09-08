Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/putin-1576933690.html
Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:52
2020-09-08T13:52
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
иркутская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576929429_0:360:3002:2048_1400x0_80_0_0_1d5e7ff3ed7bd75f7ead410a1dbdba38.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил главе Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Силуанову</a> своевременно выделять средства для <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, пострадавшей от наводнений.В ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей региона, прежде всего, снизить риски подтопления в период паводков."Для этого, как и планировалось, следует в полном объёме и в срок возвести дамбы и другие значительные сооружения. Насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели должно быть выделено свыше 5 миллиардов рублей, примерно 1,1 миллиарда - из областного бюджета, и 4 миллиарда - федерального", - сказал Путин.Он обратил внимание главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> на важность данного вопроса."Антон Германович, я вас прошу самым серьезным образом к этому отнестись и своевременно выделять необходимые ресурсы. И прошу правительство в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от подтопления", - сказал Путин."Необходимые ресурсы будут предусмотрены сейчас при подготовке бюджета, в полном объёме мы финансами обеспечим", - сказал в свою очередь Силуанов.
https://realty.ria.ru/20200908/putin-1576931877.html
https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html
1
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576929429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7e69bc30e4c2c249723ff197a1f95510.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, иркутская область, экономика

Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области

13:52 08.09.2020
196
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году
Президент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений.
В ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей региона, прежде всего, снизить риски подтопления в период паводков.
Президент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:33
Путин требует обратить внимание на регионы, пострадавшие от наводнений
"Для этого, как и планировалось, следует в полном объёме и в срок возвести дамбы и другие значительные сооружения. Насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели должно быть выделено свыше 5 миллиардов рублей, примерно 1,1 миллиарда - из областного бюджета, и 4 миллиарда - федерального", - сказал Путин.
Он обратил внимание главы Минфина на важность данного вопроса.
"Антон Германович, я вас прошу самым серьезным образом к этому отнестись и своевременно выделять необходимые ресурсы. И прошу правительство в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от подтопления", - сказал Путин.
"Необходимые ресурсы будут предусмотрены сейчас при подготовке бюджета, в полном объёме мы финансами обеспечим", - сказал в свою очередь Силуанов.
Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:40
Путин провел разговор с главой МЧС
822012
Обсудить 1
Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинИркутская областьЭкономика
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Гособвинение прокомментировало приговор Ефремову
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Защита обжалует приговор Ефремову
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Украина откажется от российской вакцины от COVID-19
Рабочие во время работ по благоустройству на улице Ленина в городе Тулун Иркусткой области
Путин поручил решить вопрос выделения кредитов для бизнеса в Тулуне
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Центр Гамалеи разработает протокол испытаний вакцины от COVID-19 на детях
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Эксперт оценил шансы Ефремова получить УДО
Президент РФ Владимир Путин
В графике Путина нет поездки в Тюменскую область на нефтегазовый форум
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстой призвал членов ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии
Глава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае
В этом году Ростуризм начнет субсидировать чартерные рейсы по России
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
В Совфеде прокомментировали приговор Ефремову
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок
Актер Михаил Ефремов
Более мягкий приговор Ефремову возмутил бы людей, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал строго следить за соблюдением экологических требований
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния