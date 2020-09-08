https://ria.ru/20200908/putin-1576933690.html

Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:52

2020-09-08T13:52

2020-09-08T13:52

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

иркутская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576929429_0:360:3002:2048_1400x0_80_0_0_1d5e7ff3ed7bd75f7ead410a1dbdba38.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил главе Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Силуанову</a> своевременно выделять средства для <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, пострадавшей от наводнений.В ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей региона, прежде всего, снизить риски подтопления в период паводков."Для этого, как и планировалось, следует в полном объёме и в срок возвести дамбы и другие значительные сооружения. Насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели должно быть выделено свыше 5 миллиардов рублей, примерно 1,1 миллиарда - из областного бюджета, и 4 миллиарда - федерального", - сказал Путин.Он обратил внимание главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> на важность данного вопроса."Антон Германович, я вас прошу самым серьезным образом к этому отнестись и своевременно выделять необходимые ресурсы. И прошу правительство в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от подтопления", - сказал Путин."Необходимые ресурсы будут предусмотрены сейчас при подготовке бюджета, в полном объёме мы финансами обеспечим", - сказал в свою очередь Силуанов.

https://realty.ria.ru/20200908/putin-1576931877.html

https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html

1

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, иркутская область, экономика