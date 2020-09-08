https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html

Путин провел разговор с главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел во вторник разговор с главой МЧС Евгением Зиничевым, в том числе по ситуации на Дальнем Востоке. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:40

2020-09-08T13:40

2020-09-08T13:40

евгений зиничев

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что провел во вторник разговор с главой <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Зиничевым</a>, в том числе по ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>."Сегодня только с утра мы разговаривали с министром по делам чрезвычайных ситуаций Зиничевым Евгением Николаевичем, он докладывал о ситуации на Дальнем Востоке", - сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019 году.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html

дальний восток

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, иркутская область, происшествия