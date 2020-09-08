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Путин провел разговор с главой МЧС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел во вторник разговор с главой МЧС Евгением Зиничевым, в том числе по ситуации на Дальнем Востоке. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:40
2020-09-08T13:40
евгений зиничев
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что провел во вторник разговор с главой <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Зиничевым</a>, в том числе по ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>."Сегодня только с утра мы разговаривали с министром по делам чрезвычайных ситуаций Зиничевым Евгением Николаевичем, он докладывал о ситуации на Дальнем Востоке", - сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019 году.
https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html
дальний восток
иркутская область
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евгений зиничев, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, иркутская область, происшествия

Путин провел разговор с главой МЧС

13:40 08.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году
Президент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел во вторник разговор с главой МЧС Евгением Зиничевым, в том числе по ситуации на Дальнем Востоке.
"Сегодня только с утра мы разговаривали с министром по делам чрезвычайных ситуаций Зиничевым Евгением Николаевичем, он докладывал о ситуации на Дальнем Востоке", - сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
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Евгений ЗиничевДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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