Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/protesty-1576942658.html
Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами
Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:50
2020-09-08T15:50
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
джо байден
питтсбург
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:287:3010:1980_1400x0_80_0_0_762c73ee605142d6020d97939ac91a4c.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, которых тот не контролирует.Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурга</a> темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.Именно в этот день Байден впервые за долгое время провел выездное мероприятие, выступив в Питтсбурге.В ряде городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html
8
питтсбург
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:386:2215:2048_1400x0_80_0_0_b8c88cf48f6662e18a642cd0b9da12ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, питтсбург, сша, в мире

Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами

15:50 08.09.2020
1070
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не контролирует.

"Протестующие (движения) "Жизни черных имеют значение" ужасно пристают к пожилым в ресторанах Питтсбурга, пугая их громкими криками и забирая еду прямо с их тарелки. Эти анархисты, не протестующие, это избиратели Байдена, но он не имеет контроля и не имеет, что сказать (по этому поводу – ред.). Отвратительно. Никогда не видел ничего подобного. Бандиты!" - написал он во вторник в своем Twitter.

Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц Питтсбурга темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.
Именно в этот день Байден впервые за долгое время провел выездное мероприятие, выступив в Питтсбурге.
В ряде городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской
22320032
Обсудить 8
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампДжо БайденПиттсбургСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Серебренников призвал поддержать Ефремова
Вид на Улан-Батор
Роспотребнадзор оценил риск проникновения чумы из Монголии
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Госдеп призвал Германию пересмотреть отношение к "Северному потоку — 2"
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова отправят в СИЗО на карантин
Красная площадь в Москве
Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы в 2021 году
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Полицейская машина в Италии
Мафиози из "Коза ностра" откусил палец тюремщику
Экспресс-тестирование на COVID-19
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу
Самолет Су-27
Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Швеции
Ангела Меркель
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Созвездие Паруса
Опубликованы результаты поиска внеземных цивилизаций в созвездии Паруса
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния