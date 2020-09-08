Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не контролирует.
"Протестующие (движения) "Жизни черных имеют значение" ужасно пристают к пожилым в ресторанах Питтсбурга, пугая их громкими криками и забирая еду прямо с их тарелки. Эти анархисты, не протестующие, это избиратели Байдена, но он не имеет контроля и не имеет, что сказать (по этому поводу – ред.). Отвратительно. Никогда не видел ничего подобного. Бандиты!" - написал он во вторник в своем Twitter.
Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц Питтсбурга темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.
Именно в этот день Байден впервые за долгое время провел выездное мероприятие, выступив в Питтсбурге.
В ряде городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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