https://ria.ru/20200908/protesty-1576942658.html

Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами

Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:50

2020-09-08T15:50

2020-09-08T15:50

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

джо байден

питтсбург

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:287:3010:1980_1400x0_80_0_0_762c73ee605142d6020d97939ac91a4c.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, которых тот не контролирует.Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурга</a> темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.Именно в этот день Байден впервые за долгое время провел выездное мероприятие, выступив в Питтсбурге.В ряде городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

8

питтсбург

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, питтсбург, сша, в мире