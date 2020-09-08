https://ria.ru/20200908/protesty-1576936559.html

Лукашенко заявил, что ему по-человечески обидно из-за протестов

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко: глава государства... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:27

2020-09-08T14:27

2020-09-08T14:34

светлана тихановская

роман бабаян

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>: глава государства заявил, что по-человечески ему обидно из-за протестов, но он понимает, что часть людей забыла, какой была Белоруссия 20 лет назад.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> сообщила РИА Новости, что во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

Mix Stream представляю, как обидно Лукашенко - мог же раздать лучшие куски экономики друзьям и родственникам, накупить на Западе недвижимости, набить швейцарские счета деньгами, прливать грязью СССР и победу в ВОВ, вывести семью в Европу, посадить приемника и остаться навсегда великим демократом, которого бы цитировал и превозносил Запад. 15

Mix Stream А с чего Вы взяли, что Лукашенко врал? Люди проголосовали за Лукашенко и стали жить дальше как жили. Кто-то недовоьный вышел на протестынезаконные и потом стали возмущаться, что их разгоняет ОМОН и не дают коктейли Молотова кидать в ОМОН, булыжники кидать и бить сотрудников правопорядка. 14

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман бабаян, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире