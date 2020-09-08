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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html
Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:17
2020-09-08T14:27
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян."Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", - цитирует белорусского лидера Бабаян, чьи слова передает <a href="https://sputnik.by/archive/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Белоруссия - фитиль, поджигая который хотят взорвать Россию.
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белоруссия
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

14:17 08.09.2020 (обновлено: 14:27 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", - цитирует белорусского лидера Бабаян, чьи слова передает Sputnik Беларусь.
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белоруссия - фитиль, поджигая который хотят взорвать Россию.
8 сентября, 14:17
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