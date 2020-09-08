Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия
14:17 08.09.2020 (обновлено: 14:27 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", - цитирует белорусского лидера Бабаян, чьи слова передает Sputnik Беларусь.
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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