https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html

Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:17

2020-09-08T14:17

2020-09-08T14:27

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что стоящим за протестами в стране нужна не Белоруссия, а Россия. Его слова приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян."Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", - цитирует белорусского лидера Бабаян, чьи слова передает <a href="https://sputnik.by/archive/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

sizif8 Белоруссия - фитиль, поджигая который хотят взорвать Россию. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире