https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html

Пригожин оценил приговор Ефремову

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:39

2020-09-08T14:39

2020-09-08T20:00

дтп с участием михаила ефремова

иосиф пригожин

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> прокомментировал приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о смертельном ДТП. В беседе с радиостанцией "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" Пригожин заявил, что ему жаль актера, подчеркнув при этом, что закон един для всех. Пригожин назвал приговор гуманным и отметил, что он мог быть еще мягче, если бы Ефремова защищал другой адвокат. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы за пьяную аварию, в которой погиб другой автомобилист. Резонансное ДТП случилось 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил автомобиль "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице следующим утром.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html

Sergej Klassen Разумно выказался. без понтов. Респект. 43

Антивирус Единственный пока из шоу-бизнеса, кто не стал оправдывать преступника. 17

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, иосиф пригожин, михаил ефремов, москва, происшествия