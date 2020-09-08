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https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html
Пригожин оценил приговор Ефремову
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:39
2020-09-08T20:00
дтп с участием михаила ефремова
иосиф пригожин
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> прокомментировал приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о смертельном ДТП. В беседе с радиостанцией "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" Пригожин заявил, что ему жаль актера, подчеркнув при этом, что закон един для всех. Пригожин назвал приговор гуманным и отметил, что он мог быть еще мягче, если бы Ефремова защищал другой адвокат. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы за пьяную аварию, в которой погиб другой автомобилист. Резонансное ДТП случилось 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил автомобиль "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице следующим утром.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html
Разумно выказался. без понтов. Респект.
43
Единственный пока из шоу-бизнеса, кто не стал оправдывать преступника.
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москва
РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, иосиф пригожин, михаил ефремов, москва, происшествия

Пригожин оценил приговор Ефремову

14:39 08.09.2020 (обновлено: 20:00 08.09.2020)
57206
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Пригожин заявил, что ему жаль актера, подчеркнув при этом, что закон един для всех.
"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — сказал продюсер.
Пригожин назвал приговор гуманным и отметил, что он мог быть еще мягче, если бы Ефремова защищал другой адвокат.
"Тот ущерб, который ему нанес адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!" — возмутился Пригожин.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы за пьяную аварию, в которой погиб другой автомобилист.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:45
Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова
Резонансное ДТП случилось 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил автомобиль "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице следующим утром.
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Обсудить 8
ДТП с участием Михаила ЕфремоваИосиф ПригожинМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Разумно выказался. без понтов. Респект.
8 сентября, 14:41
Sergej KlassenSergej Klassen
4010002
Единственный пока из шоу-бизнеса, кто не стал оправдывать преступника.
8 сентября, 14:51
ААнтивирус
1600001
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