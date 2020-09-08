https://ria.ru/20200908/prigovor-1576932451.html

Более мягкий приговор Ефремову возмутил бы людей, считает эксперт

Приговор суда по делу актера Михаила Ефремова справедливый, любое "мягкое" наказание возмутило бы общественность, заявил РИА Новости глава российской секции... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:40

2020-09-08T13:40

2020-09-08T13:58

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Приговор суда по делу актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a> справедливый, любое "мягкое" наказание возмутило бы общественность, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к 8 годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего."Приговор суда (по делу Ефремова – ред.) справедливый и вполне ожидаемый. Прокуратура просила назначить практически максимальное наказание. В то же время суд учел все обстоятельства этого дела, личность Ефремова, учел последствия совершенного ДТП и вынес справедливый приговор. И правильно, что он обвинительный. ДТП, совершенное в состоянии опьянения, в котором погибают люди, это тяжкое преступление. Любой излишне мягкий приговор, тем более оправдательный, привел бы к возмущению в обществе или, того хуже, позволил бы некоторым думать, что садиться за рулем пьяным – это норма", - сказал Жданов.В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании - 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. <strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда 2020-09-08T13:40 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия