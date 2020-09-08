https://ria.ru/20200908/preparat-1576924312.html

В Минздраве оценили эффективность препарата Сурфактант-БЛ против COVID-19

Препарат Сурфактант-БЛ, который начали применять у тяжелых больных коронавирусной инфекцией, почти не имеет побочных эффектов, хорошо переносится и подходит... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:15

2020-09-08T12:15

2020-09-08T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

сергей авдеев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:32:3139:1797_1400x0_80_0_0_f18dca35a32eddfd86c225a5171ef397.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Препарат Сурфактант-БЛ, который начали применять у тяжелых больных коронавирусной инфекцией, почти не имеет побочных эффектов, хорошо переносится и подходит детям, заявил РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Avdeev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Авдеев</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a> сообщила, что отечественный препарат Сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19."Нет, практически нет побочных эффектов, это ингаляционный препарат. Он очень хорошо переносится... Для детей он также доступен", - рассказал Авдеев.Он пояснил, что препарат был разработан для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, при COVID-19 он применяется по показаниям - если у пациента развивается Острый респираторный дистресс-синдром, его назначают.Пока препарат назначали небольшому числу больных, есть опыт применения его в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени и других городах, уточнил Авдеев.По его словам, лечение Сурфактантом-БЛ показывало эффективность в лечении тяжелых больных, у которых благодаря препарату дело до ИВЛ не доходило."В клинические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса он пока не включён, но если мы сегодня говорим про благоприятные результаты, то хотели бы рассчитывать на его включение", - отметил Авдеев.Он добавил, что сегодня в России проходит рандомизированное исследование по изучению данного препарата. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576906838.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сергей авдеев, общество