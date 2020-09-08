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https://ria.ru/20200908/preparat-1576924312.html
В Минздраве оценили эффективность препарата Сурфактант-БЛ против COVID-19
Препарат Сурфактант-БЛ, который начали применять у тяжелых больных коронавирусной инфекцией, почти не имеет побочных эффектов, хорошо переносится и подходит... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:15
2020-09-08T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сергей авдеев
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Препарат Сурфактант-БЛ, который начали применять у тяжелых больных коронавирусной инфекцией, почти не имеет побочных эффектов, хорошо переносится и подходит детям, заявил РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Avdeev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Авдеев</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a> сообщила, что отечественный препарат Сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19."Нет, практически нет побочных эффектов, это ингаляционный препарат. Он очень хорошо переносится... Для детей он также доступен", - рассказал Авдеев.Он пояснил, что препарат был разработан для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, при COVID-19 он применяется по показаниям - если у пациента развивается Острый респираторный дистресс-синдром, его назначают.Пока препарат назначали небольшому числу больных, есть опыт применения его в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени и других городах, уточнил Авдеев.По его словам, лечение Сурфактантом-БЛ показывало эффективность в лечении тяжелых больных, у которых благодаря препарату дело до ИВЛ не доходило."В клинические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса он пока не включён, но если мы сегодня говорим про благоприятные результаты, то хотели бы рассчитывать на его включение", - отметил Авдеев.Он добавил, что сегодня в России проходит рандомизированное исследование по изучению данного препарата. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сергей авдеев, общество

В Минздраве оценили эффективность препарата Сурфактант-БЛ против COVID-19

12:15 08.09.2020 (обновлено: 12:23 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Препарат Сурфактант-БЛ, который начали применять у тяжелых больных коронавирусной инфекцией, почти не имеет побочных эффектов, хорошо переносится и подходит детям, заявил РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Ранее газета "Известия" сообщила, что отечественный препарат Сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19.
"Нет, практически нет побочных эффектов, это ингаляционный препарат. Он очень хорошо переносится... Для детей он также доступен", - рассказал Авдеев.
Он пояснил, что препарат был разработан для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, при COVID-19 он применяется по показаниям - если у пациента развивается Острый респираторный дистресс-синдром, его назначают.
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Пока препарат назначали небольшому числу больных, есть опыт применения его в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени и других городах, уточнил Авдеев.
По его словам, лечение Сурфактантом-БЛ показывало эффективность в лечении тяжелых больных, у которых благодаря препарату дело до ИВЛ не доходило.
"В клинические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса он пока не включён, но если мы сегодня говорим про благоприятные результаты, то хотели бы рассчитывать на его включение", - отметил Авдеев.
Он добавил, что сегодня в России проходит рандомизированное исследование по изучению данного препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Сергей АвдеевОбщество
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