https://ria.ru/20200908/pravnuki--1576952392.html
Победителей конкурса "Правнуки победителей" наградит Владимир Машков
11 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей". Дипломы и призы авторам лучших исследовательских работ... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:22
2020-09-08T18:22
2020-09-08T18:22
75 лет великой победы
россия
конкурс "правнуки победителей"
бессмертный полк
владимир машков
василий лановой
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> 11 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей". Дипломы и призы авторам лучших исследовательских работ вручит член жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Церемония состоится в Центральном музее Победы. Победителей ждет экскурсионная программа, а вечером правнуки победителей станут гостями моноспектакля народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!".Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. При написании своих работ ребята изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших – именно их наградят в столице.
https://ria.ru/20200316/1568424525.html
https://ria.ru/20200513/1571388380.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конкурс "правнуки победителей", бессмертный полк, владимир машков, василий лановой
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. 11 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей". Дипломы и призы авторам лучших исследовательских работ вручит член жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Церемония состоится в Центральном музее Победы.
Победителей ждет экскурсионная программа, а вечером правнуки победителей станут гостями моноспектакля народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!".
Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. При написании своих работ ребята изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.
Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших – именно их наградят в столице.