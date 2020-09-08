https://ria.ru/20200908/pravnuki--1576952392.html

Победителей конкурса "Правнуки победителей" наградит Владимир Машков

11 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей". Дипломы и призы авторам лучших исследовательских работ... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:22

2020-09-08T18:22

2020-09-08T18:22

75 лет великой победы

россия

конкурс "правнуки победителей"

бессмертный полк

владимир машков

василий лановой

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> 11 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей". Дипломы и призы авторам лучших исследовательских работ вручит член жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Церемония состоится в Центральном музее Победы. Победителей ждет экскурсионная программа, а вечером правнуки победителей станут гостями моноспектакля народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!".Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. При написании своих работ ребята изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших – именно их наградят в столице.

https://ria.ru/20200316/1568424525.html

https://ria.ru/20200513/1571388380.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конкурс "правнуки победителей", бессмертный полк, владимир машков, василий лановой