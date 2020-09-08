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https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
В Кремле не видят оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:35
2020-09-08T14:00
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле не видят оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">Северного потока — 2</a></u>", заявил пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.Некоторые немецкие политики призвали приостановить строительство трубопровода из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Песков напомнил, что речь идет о коммерческом проекте."С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", — прокомментировал он.Ему также задали вопрос, планируется ли проводить новые консультации по этой теме, он ответил, что повода для этого нет.Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Схожую точку зрения высказал глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank">бундестага</a> по экономике и энергетике <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank">Клаус Эрнст</a>. По его мнению, связывать эти две темы было бы большой ошибкой.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Кремль вообще мало что видит....
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Чем может ответить Кремль? Это риторический вопрос.
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россия
германия
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, германия, в мире

В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"

12:35 08.09.2020 (обновлено: 14:00 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Кремле не видят оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Некоторые немецкие политики призвали приостановить строительство трубопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным. Песков напомнил, что речь идет о коммерческом проекте.
"С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", — прокомментировал он.
Ему также задали вопрос, планируется ли проводить новые консультации по этой теме, он ответил, что повода для этого нет.
Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Схожую точку зрения высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его мнению, связывать эти две темы было бы большой ошибкой.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
54453911930
Обсудить 33
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий ПесковГерманияВ мире
Популярные комментарии
Кремль вообще мало что видит....
8 сентября, 12:37
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
618013151
Чем может ответить Кремль? Это риторический вопрос.
8 сентября, 13:22
Валерий НазаровВалерий Назаров
401111290
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