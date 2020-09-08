https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html

В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"

В Кремле не видят оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:35

2020-09-08T12:35

2020-09-08T14:00

россия

северный поток — 2

дмитрий песков

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле не видят оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">Северного потока — 2</a></u>", заявил пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.Некоторые немецкие политики призвали приостановить строительство трубопровода из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Песков напомнил, что речь идет о коммерческом проекте."С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", — прокомментировал он.Ему также задали вопрос, планируется ли проводить новые консультации по этой теме, он ответил, что повода для этого нет.Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Схожую точку зрения высказал глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank">бундестага</a> по экономике и энергетике <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank">Клаус Эрнст</a>. По его мнению, связывать эти две темы было бы большой ошибкой.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Егор Панкратов Кремль вообще мало что видит.... 224

Валерий Назаров Чем может ответить Кремль? Это риторический вопрос. 145

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дмитрий песков, германия, в мире