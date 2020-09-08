https://ria.ru/20200908/polnomochiya-1576946825.html

Ивановский губернатор за увеличение срока полномочий глав муниципалитетов

Увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет предложил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:48

2020-09-08T16:48

2020-09-08T16:48

ивановская область

ивановская областная дума

станислав воскресенский

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<strong>ИВАНОВО, 8 сен – РИА Новости.</strong> Увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет предложил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.С такой инициативой он выступил в ходе расширенного заседания <a href="http://ria.ru/organization_Ivanovskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской областной Думы</a>."Муниципальная власть должна быть сильной и по-настоящему ответственной перед людьми. В этой связи считаю слишком коротким установленный ранее срок работы глав – 2,5 года. Предлагаю увеличить его до четырех лет, чтобы муниципальные команды чувствовали себя уверенно, повысили качество работы и добивались поставленных задач. Работать при этом призываю максимально открыто и понятно для людей", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.По словам собеседника агентства, глава региона обозначил еще ряд задач, стоящих перед региональной властью. Так, стержнем совместной работы региональной и местной власти в ближайшие годы должно стать создание рабочих мест.Губернатор поручил на уровне муниципалитетов проанализировать реальное положение дел с рабочими местами и вместе с экономическим блоком областного правительства составить четкие планы по их увеличению. Это также станет одним из критериев, по которому будет оцениваться эффективность власти любого уровня.

https://ria.ru/20180816/1526690433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская областная дума, станислав воскресенский