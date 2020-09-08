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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200908/polnomochiya-1576946825.html
Ивановский губернатор за увеличение срока полномочий глав муниципалитетов
Увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет предложил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:48
2020-09-08T16:48
ивановская область
ивановская областная дума
станислав воскресенский
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<strong>ИВАНОВО, 8 сен – РИА Новости.</strong> Увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет предложил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.С такой инициативой он выступил в ходе расширенного заседания <a href="http://ria.ru/organization_Ivanovskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской областной Думы</a>."Муниципальная власть должна быть сильной и по-настоящему ответственной перед людьми. В этой связи считаю слишком коротким установленный ранее срок работы глав – 2,5 года. Предлагаю увеличить его до четырех лет, чтобы муниципальные команды чувствовали себя уверенно, повысили качество работы и добивались поставленных задач. Работать при этом призываю максимально открыто и понятно для людей", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.По словам собеседника агентства, глава региона обозначил еще ряд задач, стоящих перед региональной властью. Так, стержнем совместной работы региональной и местной власти в ближайшие годы должно стать создание рабочих мест.Губернатор поручил на уровне муниципалитетов проанализировать реальное положение дел с рабочими местами и вместе с экономическим блоком областного правительства составить четкие планы по их увеличению. Это также станет одним из критериев, по которому будет оцениваться эффективность власти любого уровня.
https://ria.ru/20180816/1526690433.html
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ивановская областная дума, станислав воскресенский

Ивановский губернатор за увеличение срока полномочий глав муниципалитетов

16:48 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 8 сен – РИА Новости. Увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет предложил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
С такой инициативой он выступил в ходе расширенного заседания Ивановской областной Думы.
"Муниципальная власть должна быть сильной и по-настоящему ответственной перед людьми. В этой связи считаю слишком коротким установленный ранее срок работы глав – 2,5 года. Предлагаю увеличить его до четырех лет, чтобы муниципальные команды чувствовали себя уверенно, повысили качество работы и добивались поставленных задач. Работать при этом призываю максимально открыто и понятно для людей", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
По словам собеседника агентства, глава региона обозначил еще ряд задач, стоящих перед региональной властью. Так, стержнем совместной работы региональной и местной власти в ближайшие годы должно стать создание рабочих мест.
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Губернатор поручил на уровне муниципалитетов проанализировать реальное положение дел с рабочими местами и вместе с экономическим блоком областного правительства составить четкие планы по их увеличению. Это также станет одним из критериев, по которому будет оцениваться эффективность власти любого уровня.
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Ивановская областьИвановская областная ДумаСтанислав Воскресенский
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