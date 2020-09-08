https://ria.ru/20200908/podderzhka-1576921579.html

Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов

Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:47

2020-09-08T11:47

2020-09-08T11:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155039/72/1550397239_172:0:2897:1533_1400x0_80_0_0_793bfa5e8261596c9dab238ae353a015.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства."Экспертные советы подвели итоги очной защиты проектов по игровому авторскому кино, игровому детскому кино и неигровым спецпроектам. Определен список проектов, рекомендованных экспертами к поддержке в 2020 году. Всего в трех категориях рекомендовано к поддержке 64 проекта из 163 допущенных к защите", - говорится в сообщении.В частности, поддержку могут получить проекты кинокомпаний "СТВ", "Рок", "Каро Продакшн", Центральной̆ киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, "Санкт-петербургской студия документальных фильмов" и других организаций.

https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)