https://ria.ru/20200908/podderzhka-1576921579.html
Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов
Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:47
2020-09-08T11:47
2020-09-08T11:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства."Экспертные советы подвели итоги очной защиты проектов по игровому авторскому кино, игровому детскому кино и неигровым спецпроектам. Определен список проектов, рекомендованных экспертами к поддержке в 2020 году. Всего в трех категориях рекомендовано к поддержке 64 проекта из 163 допущенных к защите", - говорится в сообщении.В частности, поддержку могут получить проекты кинокомпаний "СТВ", "Рок", "Каро Продакшн", Центральной̆ киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, "Санкт-петербургской студия документальных фильмов" и других организаций.
https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства.
"Экспертные советы подвели итоги очной защиты проектов по игровому авторскому кино, игровому детскому кино и неигровым спецпроектам. Определен список проектов, рекомендованных экспертами к поддержке в 2020 году. Всего в трех категориях рекомендовано к поддержке 64 проекта из 163 допущенных к защите", - говорится в сообщении.
В частности, поддержку могут получить проекты кинокомпаний "СТВ", "Рок", "Каро Продакшн", Центральной̆ киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, "Санкт-петербургской студия документальных фильмов" и других организаций.
"То, что среди большого количество заявок были поддержаны более 60, говорит о качестве проработанных идей. <...> Мы понимаем, что в этот непростой для индустрии год поддержка проектов министерством культуры важна как никогда. И очень рассчитываем на то, что все поддержанные проекты запустятся в производство в самое ближайшее время", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.