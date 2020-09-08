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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Долги за ЖКУ в Москве, образовавшиеся в пандемию, сократились
Долги за коммунальные услуги в Москве, образовавшиеся в период пандемии, снизились уже на 60%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:46
2020-09-08T18:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Долги за коммунальные услуги в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, образовавшиеся в период пандемии, снизились уже на 60%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в период самоизоляции временно отменил взимание пени и штрафов у пожилых за просрочку оплаты услуг ЖКХ."Как только были сняты эти ограничения, мы начали проводить мероприятия по снятию задолженности. На 60% сегодня снижены долги, за это огромное спасибо всем москвичам, которые с пониманием отнеслись", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, инженерные компании, которые занимаются подачей тепла, воды и газа в Москве, имеют стабильный финансовый резерв, чтобы предоставлять услуги и готовить магистрали к зимнему периоду.
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жкх, петр бирюков, сергей собянин, москва

Долги за ЖКУ в Москве, образовавшиеся в пандемию, сократились

17:46 08.09.2020 (обновлено: 18:51 08.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Долги за коммунальные услуги в Москве, образовавшиеся в период пандемии, снизились уже на 60%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в период самоизоляции временно отменил взимание пени и штрафов у пожилых за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
"Как только были сняты эти ограничения, мы начали проводить мероприятия по снятию задолженности. На 60% сегодня снижены долги, за это огромное спасибо всем москвичам, которые с пониманием отнеслись", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, инженерные компании, которые занимаются подачей тепла, воды и газа в Москве, имеют стабильный финансовый резерв, чтобы предоставлять услуги и готовить магистрали к зимнему периоду.
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковСергей СобянинМосква
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