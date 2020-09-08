https://ria.ru/20200908/platezhi-1576950394.html

Долги за ЖКУ в Москве, образовавшиеся в пандемию, сократились

Долги за коммунальные услуги в Москве, образовавшиеся в период пандемии, снизились уже на 60%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:46

2020-09-08T17:46

2020-09-08T18:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Долги за коммунальные услуги в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, образовавшиеся в период пандемии, снизились уже на 60%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в период самоизоляции временно отменил взимание пени и штрафов у пожилых за просрочку оплаты услуг ЖКХ."Как только были сняты эти ограничения, мы начали проводить мероприятия по снятию задолженности. На 60% сегодня снижены долги, за это огромное спасибо всем москвичам, которые с пониманием отнеслись", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, инженерные компании, которые занимаются подачей тепла, воды и газа в Москве, имеют стабильный финансовый резерв, чтобы предоставлять услуги и готовить магистрали к зимнему периоду.

https://realty.ria.ru/20200730/1575167049.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, сергей собянин, москва