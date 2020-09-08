Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200908/pkhuket-1576935037.html
Пхукет вряд ли откроется для иностранцев 1 октября
Туристические власти Таиланда заявили, что Пхукет вряд ли откроется для зарубежных туристов 1 октября, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:32
2020-09-08T17:32
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1400x0_80_0_0_5a7cee293cd2be77b6b0b1e42ac02f00.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Туристические власти Таиланда заявили, что Пхукет вряд ли откроется для зарубежных туристов 1 октября, <a href="https://www.novostiphuketa.com/otkrytie-phuketa-dlya-turistov-edva-li-sostoitsya-1-oktyabrya-13825.php" target="_blank">сообщает</a> газета "Новости Пхукета".Прием иностранных гостей, вероятно, будет отложен из-за опасений начала второй волны эпидемии коронавируса в Таиланде.Представители Минтуризма страны во главе с министром Пхипхатом Ратчакитпракарном проинспектировали Пхукет и собрали отзывы местных жителей на идею ограниченного открытия острова для путешественников с 1 октября. Как отметил Ратчакитпракарн, это событие, вероятно, будет отложено на фоне страхов населения по поводу новой волны коронавируса. По его словам, одна из причин этих опасений – "пробелы в коммуникации между властями и жителями".
https://ria.ru/20200901/tailand-1576571267.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_128:0:1875:1310_1400x0_80_0_0_2e1641c44510485118eec2943bf6661c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Пхукет вряд ли откроется для иностранцев 1 октября

17:32 08.09.2020
1064
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туристические власти Таиланда заявили, что Пхукет вряд ли откроется для зарубежных туристов 1 октября, сообщает газета "Новости Пхукета".
Прием иностранных гостей, вероятно, будет отложен из-за опасений начала второй волны эпидемии коронавируса в Таиланде.
Представители Минтуризма страны во главе с министром Пхипхатом Ратчакитпракарном проинспектировали Пхукет и собрали отзывы местных жителей на идею ограниченного открытия острова для путешественников с 1 октября.
Как отметил Ратчакитпракарн, это событие, вероятно, будет отложено на фоне страхов населения по поводу новой волны коронавируса. По его словам, одна из причин этих опасений – "пробелы в коммуникации между властями и жителями".
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:24Туризм
Эксперты назвали предположительную дату открытия Таиланда для иностранцев
512400
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
Рекомендуем
Следующая будет Россия – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия
Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Красная площадь в Москве
Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы в 2021 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Лукашенко назвал появление с автоматом порывом души
Дональд Трамп в медицинской маске
В Белом доме рассказали, почему Трамп может не носить маску
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Названы условия УДО для Ефремова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна
Пляж Порто-Джунко в Сардинии
В Италии туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти песок
Вооруженный пират африканского региона на берегу
СМИ: у берегов Нигерии пираты похитили двух россиян
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Алексей Навальный
Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния