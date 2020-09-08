https://ria.ru/20200908/pkhuket-1576935037.html

Пхукет вряд ли откроется для иностранцев 1 октября

Туристические власти Таиланда заявили, что Пхукет вряд ли откроется для зарубежных туристов 1 октября, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:32

2020-09-08T17:32

2020-09-08T17:32

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пхукет (остров)

таиланд

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Туристические власти Таиланда заявили, что Пхукет вряд ли откроется для зарубежных туристов 1 октября, <a href="https://www.novostiphuketa.com/otkrytie-phuketa-dlya-turistov-edva-li-sostoitsya-1-oktyabrya-13825.php" target="_blank">сообщает</a> газета "Новости Пхукета".Прием иностранных гостей, вероятно, будет отложен из-за опасений начала второй волны эпидемии коронавируса в Таиланде.Представители Минтуризма страны во главе с министром Пхипхатом Ратчакитпракарном проинспектировали Пхукет и собрали отзывы местных жителей на идею ограниченного открытия острова для путешественников с 1 октября. Как отметил Ратчакитпракарн, это событие, вероятно, будет отложено на фоне страхов населения по поводу новой волны коронавируса. По его словам, одна из причин этих опасений – "пробелы в коммуникации между властями и жителями".

https://ria.ru/20200901/tailand-1576571267.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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