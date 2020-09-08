https://ria.ru/20200908/pevtsov-1576906947.html

Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T07:01

2020-09-08T07:01

2020-09-08T12:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

дмитрий певцов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155986/00/1559860074_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_236fcf33bdebe26ce017d36b1dd242e5.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Певцова госпитализировали в конце августа с воспалением легких, при этом коронавирус у него не выявили. В понедельник замдиректора театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленком</a>" Сергей Вольтер сообщал, что артист чувствует себя хорошо и сегодня или завтра его должны выписать.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, дмитрий певцов, общество