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Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T07:01
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<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Певцова госпитализировали в конце августа с воспалением легких, при этом коронавирус у него не выявили. В понедельник замдиректора театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленком</a>" Сергей Вольтер сообщал, что артист чувствует себя хорошо и сегодня или завтра его должны выписать.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, дмитрий певцов, общество

Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

07:01 08.09.2020 (обновлено: 12:27 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Певцов
Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дмитрий Певцов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве.
Певцова госпитализировали в конце августа с воспалением легких, при этом коронавирус у него не выявили. В понедельник замдиректора театра "Ленком" Сергей Вольтер сообщал, что артист чувствует себя хорошо и сегодня или завтра его должны выписать.

"Я дома. <…> Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю Рустаму Казбековичу", — сказал Певцов в своем видеообращении, размещенном на странице в инстаграме.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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