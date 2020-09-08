Петроглифы в Заполярье стали федеральным объектом культурного наследия
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти начали работу по включению наскальных рисунков в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило региональное министерство культуры.
Отмечается, что приказ министерства культуры РФ о включении петроглифов в список объектов культурного наследия федерального значения подписан 3 сентября.
"Регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Региональное министерство культуры начало работу по включению Петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Петроглифы – комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и "материковой" скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе Мурманской области. Они представляют собой изображения, выбитые на скальных поверхностях твердым орудием – каменным или металлическим – путем выбивания, резания и шлифовки.
На основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства ученые смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1,2 тысячи древних наскальных фигур в 18 группах.
Как отмечают ученые, среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет канозерских петроглифов – гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений.