https://ria.ru/20200908/petroglify-1576924254.html

Петроглифы в Заполярье стали федеральным объектом культурного наследия

Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:13

2020-09-08T12:13

2020-09-08T12:13

мурманская область

юнеско

мурманская область

общество

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<strong>МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Комплекс петроглифов, расположенный в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти начали работу по включению наскальных рисунков в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, сообщило региональное министерство культуры.Отмечается, что приказ министерства культуры РФ о включении петроглифов в список объектов культурного наследия федерального значения подписан 3 сентября.Петроглифы – комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и "материковой" скале Одинокая в средней части озера Канозера в <a href="http://ria.ru/location_Terskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Терском районе</a> Мурманской области. Они представляют собой изображения, выбитые на скальных поверхностях твердым орудием – каменным или металлическим – путем выбивания, резания и шлифовки.На основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства ученые смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1,2 тысячи древних наскальных фигур в 18 группах.Как отмечают ученые, среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет канозерских петроглифов – гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений.

https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html

https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, мурманская область, общество