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Мурманская область
https://ria.ru/20200908/petroglify-1576924254.html
Петроглифы в Заполярье стали федеральным объектом культурного наследия
Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:13
2020-09-08T12:13
мурманская область
юнеско
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Комплекс петроглифов, расположенный в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти начали работу по включению наскальных рисунков в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, сообщило региональное министерство культуры.Отмечается, что приказ министерства культуры РФ о включении петроглифов в список объектов культурного наследия федерального значения подписан 3 сентября.Петроглифы – комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и "материковой" скале Одинокая в средней части озера Канозера в <a href="http://ria.ru/location_Terskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Терском районе</a> Мурманской области. Они представляют собой изображения, выбитые на скальных поверхностях твердым орудием – каменным или металлическим – путем выбивания, резания и шлифовки.На основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства ученые смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1,2 тысячи древних наскальных фигур в 18 группах.Как отмечают ученые, среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет канозерских петроглифов – гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений.
https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html
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юнеско, мурманская область, общество

Петроглифы в Заполярье стали федеральным объектом культурного наследия

12:13 08.09.2020
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© Фото : МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" Канозерские петроглифы
Канозерские петроглифы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : МАУК МНИ "Петроглифы Канозера"
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения, при этом местные власти начали работу по включению наскальных рисунков в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило региональное министерство культуры.
Отмечается, что приказ министерства культуры РФ о включении петроглифов в список объектов культурного наследия федерального значения подписан 3 сентября.
"Регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Региональное министерство культуры начало работу по включению Петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Петроглифы – комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и "материковой" скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе Мурманской области. Они представляют собой изображения, выбитые на скальных поверхностях твердым орудием – каменным или металлическим – путем выбивания, резания и шлифовки.
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На основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства ученые смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1,2 тысячи древних наскальных фигур в 18 группах.
Как отмечают ученые, среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет канозерских петроглифов – гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений.
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