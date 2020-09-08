Белорусский совет оппозиции не контактировал с Москвой, заявил Песков
12:40 08.09.2020 (обновлено: 14:12 08.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. У Координационного совета оппозиции Белоруссии не было контактов с Москвой, суд признал этот орган неконституционным, поэтому речи о контактах идти не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удалось ли Координационному совету оппозиции войти в контакт с официальными представителями российской стороны.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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