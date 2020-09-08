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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/peskov-1576927021.html
Белорусский совет оппозиции не контактировал с Москвой, заявил Песков
У Координационного совета оппозиции Белоруссии не было контактов с Москвой, суд признал этот орган неконституционным, поэтому речи о контактах идти не может,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:40
2020-09-08T14:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> У Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не было контактов с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, суд признал этот орган неконституционным, поэтому речи о контактах идти не может, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удалось ли Координационному совету оппозиции войти в контакт с официальными представителями российской стороны.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576628362.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, в мире

Белорусский совет оппозиции не контактировал с Москвой, заявил Песков

12:40 08.09.2020 (обновлено: 14:12 08.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. У Координационного совета оппозиции Белоруссии не было контактов с Москвой, суд признал этот орган неконституционным, поэтому речи о контактах идти не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удалось ли Координационному совету оппозиции войти в контакт с официальными представителями российской стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:53Протесты в Белоруссии
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:48Протесты в Белоруссии
Оппозиция готова пообщаться с представителями России, заявила Тихановская
2000007
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМоскваБелоруссияВ мире
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