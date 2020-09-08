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https://ria.ru/20200908/pase-1576932808.html
Толстой призвал членов ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии
Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал членов ассамблеи не вмешиваться во внутренние дела... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:45
2020-09-08T18:18
парламентское собрание союза беларуси и россии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
европа
парламентская ассамблея совета европы
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a> призвал членов ассамблеи не вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и предоставить гражданам этой страны право самостоятельного выбора своего будущего."Решение проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан этой страны, и именно они должны начать диалог между собой. И Совет Европы, и Россия всегда выступали и выступают за такой диалог. Но чего мы не должны делать: мы не должны пытаться быть посредниками в этом диалоге", - сказал Толстой в ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которое состоялось в формате видеоконференции."Мы видели последствия такого посредничества Европы во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Такая поддержка Белоруссии не нужна! Я уверен, что Союзное государство, в которое входит Белоруссия и Россия, найдет выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул Толстой.При этом он выразил уверенность, что говорить о фальсификации выборов с учетом отсутствия на них наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ "странно", так как нет каких-либо доказательств того, что выборы были сфальсифицированы.В ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. В заседании приняла участие экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая призвала ввести индивидуальные санкции в отношении руководства своей страны. Окончания обсуждения вопроса Тихановская не дождалась, покинув заседание.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что выступление Тихановской на заседании было жестким, с ожидаемым набором тезисов и призывов к давлению на белорусские власти, при этом она ссылалась на позицию и поддержку миллионов граждан Белоруссии.Он отметил, что дискуссия состоялась "достаточно политизированная", с элементами прямого вмешательства в дела Белоруссии."Иначе как расценить призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению новых выборов и рецепты по изменению национального законодательства? Только обвинения во вмешательстве напрямую прозвучали, как ни парадоксально, в адрес России. Пришлось разъяснять, что российская сторона не посягает на суверенитет Белоруссии, а готова оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках Союзного государства. Еще раз обратили внимание на необходимость прекращения применения двойных стандартов в отношении Минска", - отметил Слуцкий.Парламентарий выразил надежду, что сотрудничество Национального Собрания Белоруссии с ПАСЕ поможет разобраться в истиной ситуации, которая, по его мнению, весьма далека от той, которую описала Тихановская.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире

Толстой призвал членов ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии

13:45 08.09.2020 (обновлено: 18:18 08.09.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал членов ассамблеи не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и предоставить гражданам этой страны право самостоятельного выбора своего будущего.
"Решение проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан этой страны, и именно они должны начать диалог между собой. И Совет Европы, и Россия всегда выступали и выступают за такой диалог. Но чего мы не должны делать: мы не должны пытаться быть посредниками в этом диалоге", - сказал Толстой в ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которое состоялось в формате видеоконференции.
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"Мы видели последствия такого посредничества Европы во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Такая поддержка Белоруссии не нужна! Я уверен, что Союзное государство, в которое входит Белоруссия и Россия, найдет выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул Толстой.
При этом он выразил уверенность, что говорить о фальсификации выборов с учетом отсутствия на них наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ "странно", так как нет каких-либо доказательств того, что выборы были сфальсифицированы.

Абсолютное большинство белорусов поддержало своего президента, и это самое главное. Однако для наших коллег по Парламентской Ассамблее Совета Европы это становится поводом для вмешательства во внутренние дела этого государства, для призывов к смене власти, изменению конституции и избирательного права.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)
В ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. В заседании приняла участие экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая призвала ввести индивидуальные санкции в отношении руководства своей страны. Окончания обсуждения вопроса Тихановская не дождалась, покинув заседание.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что выступление Тихановской на заседании было жестким, с ожидаемым набором тезисов и призывов к давлению на белорусские власти, при этом она ссылалась на позицию и поддержку миллионов граждан Белоруссии.

Непонятно, о каких миллионах говорила Тихановская, если за ее кандидатуру проголосовало около 10% населения, или порядка 521 тысяч человек. Однако это не смущало представителей стран Балтии и ряда других европейских столиц, которые твердили мантры о фальсификации результатов белорусских выборов, хотя ни одного наблюдателя от ассамблеи в республике не было.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Он отметил, что дискуссия состоялась "достаточно политизированная", с элементами прямого вмешательства в дела Белоруссии.
"Иначе как расценить призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению новых выборов и рецепты по изменению национального законодательства? Только обвинения во вмешательстве напрямую прозвучали, как ни парадоксально, в адрес России. Пришлось разъяснять, что российская сторона не посягает на суверенитет Белоруссии, а готова оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках Союзного государства. Еще раз обратили внимание на необходимость прекращения применения двойных стандартов в отношении Минска", - отметил Слуцкий.
Парламентарий выразил надежду, что сотрудничество Национального Собрания Белоруссии с ПАСЕ поможет разобраться в истиной ситуации, которая, по его мнению, весьма далека от той, которую описала Тихановская.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:13Протесты в Белоруссии
Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране
6800012
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЛитваВ мире
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