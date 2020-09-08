https://ria.ru/20200908/pase-1576932808.html

Толстой призвал членов ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал членов ассамблеи не вмешиваться во внутренние дела... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:45

2020-09-08T13:45

2020-09-08T18:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

светлана тихановская

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

европа

парламентская ассамблея совета европы

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a> призвал членов ассамблеи не вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и предоставить гражданам этой страны право самостоятельного выбора своего будущего."Решение проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан этой страны, и именно они должны начать диалог между собой. И Совет Европы, и Россия всегда выступали и выступают за такой диалог. Но чего мы не должны делать: мы не должны пытаться быть посредниками в этом диалоге", - сказал Толстой в ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которое состоялось в формате видеоконференции."Мы видели последствия такого посредничества Европы во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Такая поддержка Белоруссии не нужна! Я уверен, что Союзное государство, в которое входит Белоруссия и Россия, найдет выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул Толстой.При этом он выразил уверенность, что говорить о фальсификации выборов с учетом отсутствия на них наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ "странно", так как нет каких-либо доказательств того, что выборы были сфальсифицированы.В ходе заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. В заседании приняла участие экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая призвала ввести индивидуальные санкции в отношении руководства своей страны. Окончания обсуждения вопроса Тихановская не дождалась, покинув заседание.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что выступление Тихановской на заседании было жестким, с ожидаемым набором тезисов и призывов к давлению на белорусские власти, при этом она ссылалась на позицию и поддержку миллионов граждан Белоруссии.Он отметил, что дискуссия состоялась "достаточно политизированная", с элементами прямого вмешательства в дела Белоруссии."Иначе как расценить призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению новых выборов и рецепты по изменению национального законодательства? Только обвинения во вмешательстве напрямую прозвучали, как ни парадоксально, в адрес России. Пришлось разъяснять, что российская сторона не посягает на суверенитет Белоруссии, а готова оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках Союзного государства. Еще раз обратили внимание на необходимость прекращения применения двойных стандартов в отношении Минска", - отметил Слуцкий.Парламентарий выразил надежду, что сотрудничество Национального Собрания Белоруссии с ПАСЕ поможет разобраться в истиной ситуации, которая, по его мнению, весьма далека от той, которую описала Тихановская.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576930126.html

https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html

https://ria.ru/20200908/minsk-1576930028.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире