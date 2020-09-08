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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html
Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию
Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию для изучения ситуации с правами человека, в пользу этого ряд парламентариев высказался в ходе дискуссии в рамках... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:59
2020-09-08T12:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> хотели бы посетить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для изучения ситуации с правами человека, в пользу этого ряд парламентариев высказался в ходе дискуссии в рамках политической комиссии ПАСЕ.Трансляция велась на сайте ассамблеи."Приветствовал бы, если Белоруссия стала 48-м членом Совета Европы", - cказал немецкий парламентарий Франк Швабэ."Мы видим, что в рамках выборов были явные факты махинаций, репрессий, это касается напрямую ценностей нашей организации - верховенства права, прав человека и демократии",- отметил он.Швабэ также выразил обеспокоенность ситуацией с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой. По его словам, он бы "приветствовал, если бы у нас появилось два доклада по этой ситуации", отметив, что в ПАСЕ открыты к дискуссии."Хотелось бы также выяснить, в чем наша организация может помочь, я бы спросил господина председателя постоянной комиссии парламента Белоруссии, приглашаете ли вы нас в страну и должны ли мы сыграть роль в (урегулировании в) вашей стране", - добавил он.В свою очередь польский представитель Богдан Клик предложил оказывать "практическую поддержку, максимально прагматичную поддержку СМИ, независимым НПО и тем группам населения, которые отстаивают свободы и достоинство"."Я хотел бы поддержать индивидуальные санкции в адрес тех преступных лиц, которые находятся под контролем господина Лукашенко", - добавил Клик."Хотел бы, чтобы ПАСЕ направила свою делегацию в Белоруссию", - добавил он.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576925906.html
https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html
https://ria.ru/20200908/konstitutsiya-1576926828.html
А Каталонию они не возжелали посетить)?
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6
минск
белоруссия
литва
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александр лукашенко, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире

Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию

12:59 08.09.2020
608
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию для изучения ситуации с правами человека, в пользу этого ряд парламентариев высказался в ходе дискуссии в рамках политической комиссии ПАСЕ.
Трансляция велась на сайте ассамблеи.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:29Протесты в Белоруссии
Представитель Белоруссии в ПАСЕ оценил позицию Евросоюза по санкциям
"Приветствовал бы, если Белоруссия стала 48-м членом Совета Европы", - cказал немецкий парламентарий Франк Швабэ.
"Мы видим, что в рамках выборов были явные факты махинаций, репрессий, это касается напрямую ценностей нашей организации - верховенства права, прав человека и демократии",- отметил он.
Швабэ также выразил обеспокоенность ситуацией с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой. По его словам, он бы "приветствовал, если бы у нас появилось два доклада по этой ситуации", отметив, что в ПАСЕ открыты к дискуссии.
"Хотелось бы также выяснить, в чем наша организация может помочь, я бы спросил господина председателя постоянной комиссии парламента Белоруссии, приглашаете ли вы нас в страну и должны ли мы сыграть роль в (урегулировании в) вашей стране", - добавил он.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
В свою очередь польский представитель Богдан Клик предложил оказывать "практическую поддержку, максимально прагматичную поддержку СМИ, независимым НПО и тем группам населения, которые отстаивают свободы и достоинство".
"Я хотел бы поддержать индивидуальные санкции в адрес тех преступных лиц, которые находятся под контролем господина Лукашенко", - добавил Клик.
"Хотел бы, чтобы ПАСЕ направила свою делегацию в Белоруссию", - добавил он.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:39Протесты в Белоруссии
В Кремле ожидают диалога по конституционной реформе в Белоруссии
5100844
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЛитваВ мире
Популярные комментарии
А Каталонию они не возжелали посетить)?
8 сентября, 13:00
Илья JlordИлья Jlord
1000001
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