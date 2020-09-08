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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200908/pase-1576925219.html
Представитель Белоруссии в ПАСЕ прокомментировал итоги выборов
Действия отдельных претендентов на пост президента Белоруссии были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стране, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:23
2020-09-08T18:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Действия отдельных претендентов на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стране, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрей Савиных.Он принял участие в виртуальном заседании политического комитета <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>. Перед ним выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая предложила ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны."К сожалению, мы вынуждены констатировать, что действия отдельных претендентов на пост президента были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе. Широко использовалась дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей", - заявил Савиных в рамках заседания."Это очень сильно отличалось от политической культуры, которую мы, депутаты, да и другие политические институты нашего общества стремились развивать все эти годы, а именно политический процесс, основанный на соревновании программ, представлении путей развития политического и экономического развития страны, что делает политический процесс инструментов прогресса прежде всего", - отметил он.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Двенадцатого марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире

Представитель Белоруссии в ПАСЕ прокомментировал итоги выборов

12:23 08.09.2020 (обновлено: 18:19 08.09.2020)
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© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики БеларусьПредседатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действия отдельных претендентов на пост президента Белоруссии были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стране, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрей Савиных.
Он принял участие в виртуальном заседании политического комитета ПАСЕ. Перед ним выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая предложила ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что действия отдельных претендентов на пост президента были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе. Широко использовалась дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей", - заявил Савиных в рамках заседания.
"Это очень сильно отличалось от политической культуры, которую мы, депутаты, да и другие политические институты нашего общества стремились развивать все эти годы, а именно политический процесс, основанный на соревновании программ, представлении путей развития политического и экономического развития страны, что делает политический процесс инструментов прогресса прежде всего", - отметил он.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Двенадцатого марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.
Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 11:16Протесты в Белоруссии
Тихановская выступит на виртуальном заседании политкома ПАСЕ
4900107
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЛитваВ мире
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