https://ria.ru/20200908/pase-1576925219.html

Представитель Белоруссии в ПАСЕ прокомментировал итоги выборов

Действия отдельных претендентов на пост президента Белоруссии были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стране, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:23

2020-09-08T12:23

2020-09-08T18:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Действия отдельных претендентов на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стране, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрей Савиных.Он принял участие в виртуальном заседании политического комитета <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>. Перед ним выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая предложила ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны."К сожалению, мы вынуждены констатировать, что действия отдельных претендентов на пост президента были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе. Широко использовалась дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей", - заявил Савиных в рамках заседания."Это очень сильно отличалось от политической культуры, которую мы, депутаты, да и другие политические институты нашего общества стремились развивать все эти годы, а именно политический процесс, основанный на соревновании программ, представлении путей развития политического и экономического развития страны, что делает политический процесс инструментов прогресса прежде всего", - отметил он.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Двенадцатого марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576514967.html

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минск

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире