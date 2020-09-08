https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html

Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс предложил властям и оппозиции Белоруссии принять участие в форуме ассамблеи в ближайшее время. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:12

2020-09-08T12:12

2020-09-08T12:37

тини кокс

александр лукашенко

минск

литва

протесты в белоруссии

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава одной из политгрупп <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Tini_Koks/" target="_blank" data-auto="true">Тини Кокс</a> предложил властям и оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> принять участие в форуме ассамблеи в ближайшее время."Готовы ли Светлана (Тихановская, экс-кандидат на пост президента Белоруссии) и Андрей (Савиных, глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии) к открытому участию в платформе, которую мы могли бы организовать в ПАСЕ в ближайшее время, в кратчайшие сроки?" - сказал он в ходе транслируемого на сайте ПАСЕ заседания политкома.Кокс также отметил, что поддерживает предложение других коллег о том, что было бы хорошо направить свою делегацию в Белоруссию, чтобы "на месте выяснить, как развиваются процессы, поговорить со всеми участвующими, с тем, чтобы предотвратить любые обострения и добиться в принципе уважения тех основополагающих прав, которые исповедуют наша организация и государства-члены".Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576925906.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тини кокс, александр лукашенко, минск, литва, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире