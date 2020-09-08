https://ria.ru/20200908/pandemiya-1576948088.html

Собянин назвал пандемию разовой историей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через полтора года. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:12

2020-09-08T17:12

2020-09-08T17:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через полтора года."Пандемия - это разовая история, я думаю, что года через полтора мы вообще забудем, что это такое. Просто когда находишься в этом эпицентре кризиса, говорят: вот все, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы", - сказал Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество