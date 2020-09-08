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https://ria.ru/20200908/pandemic-1576955598.html
Миру предрекли новую пандемию
Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:17
2020-09-08T20:54
здоровье
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>. По прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение. За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности фастфуд. Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам. Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии. Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html
Думаю ближайшая проблема с которой столкнёмся это чистая питьевая вода. Помню 20 лет назад в школе на уроке химии мы смеялись над тем что будем покупать пресную не газированную воду😔
11
Бред. Питаться фастфудом не так уж и дёшево. В среднем один раз перекусить в любом из ресторанов быстрого питания, не менее 500 рублей. 1кг. гречки 100р., макароны из твёрдых сортов пшеницы 500 гр. 50р. масло сливочное 200гр. - 100р. остальное на зелень, помидорку и огурчик) в общем на 500р можно 1-2 дня протянуть)
10
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье, оон, в мире

Миру предрекли новую пандемию

19:17 08.09.2020 (обновлено: 20:54 08.09.2020)
8653
© REUTERS / Carlo AllegriЛоготип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает Bloomberg.
По прогнозам ООН, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение.
За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности фастфуд.
Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам.
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Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.
В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.
Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.
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Популярные комментарии
Думаю ближайшая проблема с которой столкнёмся это чистая питьевая вода. Помню 20 лет назад в школе на уроке химии мы смеялись над тем что будем покупать пресную не газированную воду😔
8 сентября, 19:43
Александр СергеевичАлександр Сергеевич
600302
Бред. Питаться фастфудом не так уж и дёшево. В среднем один раз перекусить в любом из ресторанов быстрого питания, не менее 500 рублей. 1кг. гречки 100р., макароны из твёрдых сортов пшеницы 500 гр. 50р. масло сливочное 200гр. - 100р. остальное на зелень, помидорку и огурчик) в общем на 500р можно 1-2 дня протянуть)
8 сентября, 19:37
Александр СергеевичАлександр Сергеевич
802000
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