https://ria.ru/20200908/pandemic-1576955598.html

Миру предрекли новую пандемию

Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:17

2020-09-08T19:17

2020-09-08T20:54

здоровье

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>. По прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение. За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности фастфуд. Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам. Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии. Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.

https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html

Александр Сергеевич Думаю ближайшая проблема с которой столкнёмся это чистая питьевая вода. Помню 20 лет назад в школе на уроке химии мы смеялись над тем что будем покупать пресную не газированную воду😔 11

Александр Сергеевич Бред. Питаться фастфудом не так уж и дёшево. В среднем один раз перекусить в любом из ресторанов быстрого питания, не менее 500 рублей. 1кг. гречки 100р., макароны из твёрдых сортов пшеницы 500 гр. 50р. масло сливочное 200гр. - 100р. остальное на зелень, помидорку и огурчик) в общем на 500р можно 1-2 дня протянуть) 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, оон, в мире