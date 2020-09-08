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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200908/otlov-1576913574.html
Отлов 25 телят-овцебыков на острове Большой Бегичев завершен
Отлов 25 телят-овцебыков на якутском острове завершен, экологи поместили животных в специализированный вольер в селе Саскылах, оттуда их прямым рейсом отправят... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:41
2020-09-08T10:41
республика саха (якутия)
животные
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<strong>ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Отлов 25 телят-овцебыков на якутском острове завершен, экологи поместили животных в специализированный вольер в селе Саскылах, оттуда их прямым рейсом отправят в <a href="https://ria.ru/location_Magadan" target="_blank">Магадан</a>, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Как отметили в ведомстве, отлов и перевозка животных реализуется с разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования и минэкологии Якутии.В настоящее время отловленные животные содержатся в специализированном вольере в селе Саскылах. "По словам специалистов, овцебыки хорошо перенесли стресс после отлова и постепенно привыкают к людям. В ближайшие дни запланировано прибытие самолета для транспортировки отловленных животных прямым рейсом из села Саскылах в Магадан. Далее овцебыков перевезут на место расселения - остров Завьялова в Охотском море, который расположен в 45 километрах от областного центра", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что команда специалистов из Якутска, Магадана, Москвы первого сентября вылетела на вертолете Ми-8 в Анабарский район, где телята овцебыков будут отловлены на острове Большой Бегичев в питомнике-ретрансляторе.Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Это вторая межрегиональная акция. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона.
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животные

Отлов 25 телят-овцебыков на острове Большой Бегичев завершен

10:41 08.09.2020
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CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) / Телята овцебыков в вольере в селе Саскылах, отловленные для передачи в Магаданскую область
Телята овцебыков в вольере в селе Саскылах, отловленные для передачи в Магаданскую область - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) /
ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Отлов 25 телят-овцебыков на якутском острове завершен, экологи поместили животных в специализированный вольер в селе Саскылах, оттуда их прямым рейсом отправят в Магадан, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Как отметили в ведомстве, отлов и перевозка животных реализуется с разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования и минэкологии Якутии.
"В эти дни завершен этап мероприятий по живоотлову овцебыков для их последующей передачи Магаданской области. Мероприятия проводятся в рамках сотрудничества между двумя регионами. Специалистами отловлено 25 молодых животных, а это телята возрастом 5–6 месяцев, всего 13 самок и 12 самцов. Отлов производился на острове Большой Бегичев в Анабарском районе", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время отловленные животные содержатся в специализированном вольере в селе Саскылах. "По словам специалистов, овцебыки хорошо перенесли стресс после отлова и постепенно привыкают к людям. В ближайшие дни запланировано прибытие самолета для транспортировки отловленных животных прямым рейсом из села Саскылах в Магадан. Далее овцебыков перевезут на место расселения - остров Завьялова в Охотском море, который расположен в 45 километрах от областного центра", - говорится в релизе.
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Ранее сообщалось, что команда специалистов из Якутска, Магадана, Москвы первого сентября вылетела на вертолете Ми-8 в Анабарский район, где телята овцебыков будут отловлены на острове Большой Бегичев в питомнике-ретрансляторе.
Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Это вторая межрегиональная акция. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона.
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Республика Саха (Якутия)Животные
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