https://ria.ru/20200908/otlov-1576913574.html

Отлов 25 телят-овцебыков на острове Большой Бегичев завершен

Отлов 25 телят-овцебыков на якутском острове завершен, экологи поместили животных в специализированный вольер в селе Саскылах, оттуда их прямым рейсом отправят... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:41

2020-09-08T10:41

2020-09-08T10:41

республика саха (якутия)

животные

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<strong>ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Отлов 25 телят-овцебыков на якутском острове завершен, экологи поместили животных в специализированный вольер в селе Саскылах, оттуда их прямым рейсом отправят в <a href="https://ria.ru/location_Magadan" target="_blank">Магадан</a>, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Как отметили в ведомстве, отлов и перевозка животных реализуется с разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования и минэкологии Якутии.В настоящее время отловленные животные содержатся в специализированном вольере в селе Саскылах. "По словам специалистов, овцебыки хорошо перенесли стресс после отлова и постепенно привыкают к людям. В ближайшие дни запланировано прибытие самолета для транспортировки отловленных животных прямым рейсом из села Саскылах в Магадан. Далее овцебыков перевезут на место расселения - остров Завьялова в Охотском море, который расположен в 45 километрах от областного центра", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что команда специалистов из Якутска, Магадана, Москвы первого сентября вылетела на вертолете Ми-8 в Анабарский район, где телята овцебыков будут отловлены на острове Большой Бегичев в питомнике-ретрансляторе.Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Это вторая межрегиональная акция. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона.

https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные