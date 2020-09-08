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https://ria.ru/20200908/osbourne-1576886797.html
Оззи Осборн рассказал, что думает о воссоединении с Black Sabbath
Оззи Осборн рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что не собирается больше играть с Black Sabbath. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T05:12
2020-09-08T05:12
культура
музыка
новости культуры
оззи осборн
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Оззи Осборн <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-features/ozzy-osbourne-biography-documentary-interview-1051072/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию Rolling Stone, что не собирается больше играть с Black Sabbath.Пионеры heavy metal закончили свою легендарную карьеру в феврале 2017 году концертами в Бирмингеме, но с тех пор ходили слухи о возможном воссоединении группы.Оззи отмел эту идею, когда его спросили о недавних заявлениях гитариста Тони Айомми, которому, наоборот, хотелось бы, чтобы Black Sabbath снова выступили вместе."Нет, не со мной. Для меня все кончено. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сыграл прощальный концерт с барабанщиком Биллом Уордом (он окончательно ушел из группы в 2012 году – Прим.ред). Я действительно переживал по этому поводу. Это было бы очень здорово. Не знаю, насколько это было возможно, но это было бы здорово &lt;…&gt; Мы пару раз говорили с Тони о том, чтобы снова выступать вместе, но у меня нет ни малейшего желания это делать. Может быть, Тони просто скучно".Он также подтвердил, что из всех членов бывшей группы чаще всего общается с Айомми. После пандемии музыкант рассчитывает вновь заняться своим сольным проектом.
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музыка, новости культуры, оззи осборн, бирмингем

Оззи Осборн рассказал, что думает о воссоединении с Black Sabbath

05:12 08.09.2020
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© Фото : Официальный сайт Black SabbathБританская рок-группа Black Sabbath
Британская рок-группа Black Sabbath - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Официальный сайт Black Sabbath
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Оззи Осборн рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что не собирается больше играть с Black Sabbath.
Пионеры heavy metal закончили свою легендарную карьеру в феврале 2017 году концертами в Бирмингеме, но с тех пор ходили слухи о возможном воссоединении группы.
Оззи отмел эту идею, когда его спросили о недавних заявлениях гитариста Тони Айомми, которому, наоборот, хотелось бы, чтобы Black Sabbath снова выступили вместе.
"Нет, не со мной. Для меня все кончено. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сыграл прощальный концерт с барабанщиком Биллом Уордом (он окончательно ушел из группы в 2012 году – Прим.ред). Я действительно переживал по этому поводу. Это было бы очень здорово. Не знаю, насколько это было возможно, но это было бы здорово <…> Мы пару раз говорили с Тони о том, чтобы снова выступать вместе, но у меня нет ни малейшего желания это делать. Может быть, Тони просто скучно".
Он также подтвердил, что из всех членов бывшей группы чаще всего общается с Айомми.
После пандемии музыкант рассчитывает вновь заняться своим сольным проектом.
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