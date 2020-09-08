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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
Сотрудники аппарата Координационного совета оппозиции Белоруссии вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщили в совете. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:12
2020-09-08T17:14
мария колесникова
виктор бабарико
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
украина
протесты в белоруссии
белоруссия
киев
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники аппарата Координационного совета оппозиции Белоруссии вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщили в совете."Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально", - сообщил совет в своем Telegram-канале.Пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Глеб Герман добавил, что они готовятся дать пресс-конференцию.Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Родненков покинули территорию республики, а <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576937118.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/babariko-1576947172.html
Зачем флейтистку выбросили :) Шалуны
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"оппозиционеры" :))))))
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7
украина
белоруссия
киев
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мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, украина, белоруссия, киев, в мире

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

17:12 08.09.2020 (обновлено: 17:14 08.09.2020)
10095
© РИА Новости / Евгений ОдиноковИван Кравцов и Антон Родненков
Иван Кравцов и Антон Родненков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники аппарата Координационного совета оппозиции Белоруссии вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщили в совете.
"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально", - сообщил совет в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Герман добавил, что они готовятся дать пресс-конференцию.
Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко не будет разговаривать с координационным советом оппозиции
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:59
В штабе Бабарико вычислили, где находится оппозиционерка Колесникова
157443534
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФУкраинаБелоруссияКиевВ мире
Популярные комментарии
Зачем флейтистку выбросили :) Шалуны
8 сентября, 17:17
ASAlex Smolov
24150012
"оппозиционеры" :))))))
8 сентября, 17:18
ASAlex Smolov
6280021
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