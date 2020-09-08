https://ria.ru/20200908/oppozitsionery-1576914965.html

Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине

Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на Украину, имеют вид на РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:50

2020-09-08T10:50

2020-09-08T11:00

мария колесникова

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, имеют вид на жительство в этой стране, заявила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины."На данный момент с ними (Родненковым и Кравцовым - ред.) проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/gpkgovby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html

Ольга Занкова о как..А ларчик просто открывался...Бузят всегда те, для кого понятия Родина не существует 53

Егор Панкратов Вот от куда ветер дует...... 38

19

белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, украина, в мире