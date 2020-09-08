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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/oppozitsionery-1576914965.html
Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине
Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на Украину, имеют вид на РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:50
2020-09-08T11:00
мария колесникова
протесты в белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, имеют вид на жительство в этой стране, заявила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины."На данный момент с ними (Родненковым и Кравцовым - ред.) проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/gpkgovby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html
о как..А ларчик просто открывался...Бузят всегда те, для кого понятия Родина не существует
53
Вот от куда ветер дует......
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белоруссия
украина
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мария колесникова, белоруссия, украина, в мире

Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине

10:50 08.09.2020 (обновлено: 11:00 08.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на Украину, имеют вид на жительство в этой стране, заявила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).
Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины.
"На данный момент с ними (Родненковым и Кравцовым - ред.) проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:03Протесты в Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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38380416
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
о как..А ларчик просто открывался...Бузят всегда те, для кого понятия Родина не существует
8 сентября, 10:51
О Ольга Занкова
4910021
Вот от куда ветер дует......
8 сентября, 10:50
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
3510011
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