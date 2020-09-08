Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине
10:50 08.09.2020 (обновлено: 11:00 08.09.2020)
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на Украину, имеют вид на жительство в этой стране, заявила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).
Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины.
"На данный момент с ними (Родненковым и Кравцовым - ред.) проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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