https://ria.ru/20200908/oppozitsionery-1576912629.html

Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине

Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории Украины, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:21

2020-09-08T10:21

2020-09-08T11:16

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил РИА Новости официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.Во вторник ГПК Белоруссии сообщил, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума совета оппозиции Мария Колесникова задержана."По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказал Бычковский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды. 2020-09-08T10:21 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, в мире