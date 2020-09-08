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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/oppozitsionery-1576912629.html
Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине
Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории Украины, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:21
2020-09-08T11:16
протесты в белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил РИА Новости официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.Во вторник ГПК Белоруссии сообщил, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума совета оппозиции Мария Колесникова задержана."По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказал Бычковский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html
Они то думали в Раю, оказалось в ж.пе....
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Вся демократическая европв за них переживает, страдают мол в застенках - а они по украине скачут!
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белоруссия
украина
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Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
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белоруссия, украина, в мире

Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине

10:21 08.09.2020 (обновлено: 11:16 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории Украины, заявил РИА Новости официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Во вторник ГПК Белоруссии сообщил, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а член президиума совета оппозиции Мария Колесникова задержана.
"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказал Бычковский.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:03Протесты в Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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72595021
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Протесты в БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они то думали в Раю, оказалось в ж.пе....
8 сентября, 10:23
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1880002
Вся демократическая европв за них переживает, страдают мол в застенках - а они по украине скачут!
8 сентября, 10:27
Ёж ТуманоффЁж Туманофф
6100003
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