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Сябитовой удалили запущенную опухоль
Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова сообщила поклонникам, что недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом звезда сообщила в своем... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:15
2020-09-08T20:59
здоровье
россия
роза сябитова
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая передачи "Давай поженимся!" <a href="https://ria.ru/person_Roza_Sjabitova" target="_blank">Роза Сябитова</a> сообщила поклонникам, что недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом звезда сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE3pwqRpEH7/">Instagram</a>. По словам Сябитовой, она относилась к своему здоровью беспечно и упустила из виду важную проблему по женской части."У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история.... Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя", — поделилась она с подписчиками.Ведущая уже вернулась в свой загородный особняк в Московской области, где проходит реабилитацию после операции. По ее словам, восстановиться ей помогают свежий воздух и родные стены. Также Сябитова посоветовала всем женщинам вовремя проходить обследование у гинеколога, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. "Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно, и находить время на себя и свое здоровье!" — написала она. Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
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здоровье, россия, роза сябитова

Сябитовой удалили запущенную опухоль

17:15 08.09.2020 (обновлено: 20:59 08.09.2020)
10357
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова сообщила поклонникам, что недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
По словам Сябитовой, она относилась к своему здоровью беспечно и упустила из виду важную проблему по женской части.
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Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто так переживал за моё здоровье! Тысячи слов «спасибо» будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность! Сразу хочу успокоить, у меня не COVID. Но я побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи «Бест-Клиник» @bestclinicmsk (www.bestclinic.ru ), а именно акушер-гинеколог Елена Дмитриевна Майванди и главный врач - колопроктолог, хирург - Черепенин Михаил Юрьевич, они делали мне операции, и не известно, нет известно, чем бы моя история закончилась. А всё почему? Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные “враги”. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось “отловить” вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают. Слава Богу, «снаряд» прошёл по касательной! Но хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать. Но немногие этим пользуются. Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр. Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно и находить время на себя и свое здоровье! Здоровье – главное, что есть у каждого из нас! Берегите себя! #сябитовароза #клиникабест #здоровье #женскиезаболевания #профилактиказаболеваний #возростныеженщины

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

"У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история.... Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя", — поделилась она с подписчиками.
Ведущая уже вернулась в свой загородный особняк в Московской области, где проходит реабилитацию после операции. По ее словам, восстановиться ей помогают свежий воздух и родные стены.
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Также Сябитова посоветовала всем женщинам вовремя проходить обследование у гинеколога, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. "Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно, и находить время на себя и свое здоровье!" — написала она.
Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
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ЗдоровьеРоссияРоза Сябитова
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