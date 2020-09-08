https://ria.ru/20200908/operatsiya-1576947814.html

Сябитовой удалили запущенную опухоль

Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова сообщила поклонникам, что недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом звезда сообщила в своем... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:15

2020-09-08T17:15

2020-09-08T20:59

здоровье

россия

роза сябитова

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая передачи "Давай поженимся!" <a href="https://ria.ru/person_Roza_Sjabitova" target="_blank">Роза Сябитова</a> сообщила поклонникам, что недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом звезда сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE3pwqRpEH7/">Instagram</a>. По словам Сябитовой, она относилась к своему здоровью беспечно и упустила из виду важную проблему по женской части."У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история.... Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя", — поделилась она с подписчиками.Ведущая уже вернулась в свой загородный особняк в Московской области, где проходит реабилитацию после операции. По ее словам, восстановиться ей помогают свежий воздух и родные стены. Также Сябитова посоветовала всем женщинам вовремя проходить обследование у гинеколога, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. "Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно, и находить время на себя и свое здоровье!" — написала она. Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

https://ria.ru/20200908/televidenie-1576936953.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, россия, роза сябитова