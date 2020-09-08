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https://ria.ru/20200908/onischenko-1576942329.html
Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Минтруда перенести в следующем году... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:45
2020-09-08T16:11
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Первый заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> прокомментировал предложение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a> перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря."Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще десять дней будем бражничать", — сказал Онищенко в комментарии <a href="http://Ura.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Он отметил, что россияне не получат от этой инициативы ничего, кроме "промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания".Онищенко подчеркнул, что ранее, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января выходил на работу. По его мнению, тогда всех устраивало такое положение вещей, тогда как теперь в новогодние праздники "многие хотят работать, а не могут".
https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576941367.html
Не надо притворство и лицемерие. У кого работа с приставкой «удаленка», тот и сидел на карантине. А если у тебя работа на «ногах» тут не до стула и уж тем более ждать, рабочие дела, два месяца не будут. Чтобы голословно заявлять о нерабочих «двух месяцев» сначала убедитесь, что они были нерабочими. И при чем тут диван и телевизор? Может где-то и практикуют подобный нездоровый образ празднования нового года. Но для полноценных жизнью людей, это способ провести с семьёй в гостях у дальних родственников, сводить детей на праздничные мероприятия и т.д. Довольно много есть возможностей и способов провести эти дни, не используя телевизор с передачами Малахова и бутылкой спиртного. А если кто-то подобным злоупотребляет, это прежде всего вина и ответственность его, а не проблема других.
17
работал до вечера 31 декабря? мда... не завидую его подчиненным. Нормальные люди 31 работают максимум до обеда
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РИА Новости
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам

15:45 08.09.2020 (обновлено: 16:11 08.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Минтруда перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря.
"Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще десять дней будем бражничать", — сказал Онищенко в комментарии Ura.ru.
Он отметил, что россияне не получат от этой инициативы ничего, кроме "промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания".
Онищенко подчеркнул, что ранее, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января выходил на работу. По его мнению, тогда всех устраивало такое положение вещей, тогда как теперь в новогодние праздники "многие хотят работать, а не могут".
Традиционные блюда новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:30
В ОП поддержали предложение сделать 31 декабря выходным
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Обсудить 4
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Не надо притворство и лицемерие. У кого работа с приставкой «удаленка», тот и сидел на карантине. А если у тебя работа на «ногах» тут не до стула и уж тем более ждать, рабочие дела, два месяца не будут. Чтобы голословно заявлять о нерабочих «двух месяцев» сначала убедитесь, что они были нерабочими. И при чем тут диван и телевизор? Может где-то и практикуют подобный нездоровый образ празднования нового года. Но для полноценных жизнью людей, это способ провести с семьёй в гостях у дальних родственников, сводить детей на праздничные мероприятия и т.д. Довольно много есть возможностей и способов провести эти дни, не используя телевизор с передачами Малахова и бутылкой спиртного. А если кто-то подобным злоупотребляет, это прежде всего вина и ответственность его, а не проблема других.
8 сентября, 16:31
Russian TraceRussian Trace
1500002
работал до вечера 31 декабря? мда... не завидую его подчиненным. Нормальные люди 31 работают максимум до обеда
8 сентября, 15:49
О Ольга Занкова
900002
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