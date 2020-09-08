https://ria.ru/20200908/onischenko-1576942329.html

Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Минтруда перенести в следующем году... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:45

2020-09-08T15:45

2020-09-08T16:11

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Первый заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> прокомментировал предложение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a> перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря."Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще десять дней будем бражничать", — сказал Онищенко в комментарии <a href="http://Ura.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Он отметил, что россияне не получат от этой инициативы ничего, кроме "промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания".Онищенко подчеркнул, что ранее, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января выходил на работу. По его мнению, тогда всех устраивало такое положение вещей, тогда как теперь в новогодние праздники "многие хотят работать, а не могут".

https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576941367.html

Russian Trace Не надо притворство и лицемерие. У кого работа с приставкой «удаленка», тот и сидел на карантине. А если у тебя работа на «ногах» тут не до стула и уж тем более ждать, рабочие дела, два месяца не будут. Чтобы голословно заявлять о нерабочих «двух месяцев» сначала убедитесь, что они были нерабочими. И при чем тут диван и телевизор? Может где-то и практикуют подобный нездоровый образ празднования нового года. Но для полноценных жизнью людей, это способ провести с семьёй в гостях у дальних родственников, сводить детей на праздничные мероприятия и т.д. Довольно много есть возможностей и способов провести эти дни, не используя телевизор с передачами Малахова и бутылкой спиртного. А если кто-то подобным злоупотребляет, это прежде всего вина и ответственность его, а не проблема других. 17

Ольга Занкова работал до вечера 31 декабря? мда... не завидую его подчиненным. Нормальные люди 31 работают максимум до обеда 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество