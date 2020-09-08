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https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал приговор, вынесенный его коллеге и другу Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:36
2020-09-08T14:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
владимир путин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> прокомментировал приговор, вынесенный его коллеге и другу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о смертельном ДТП."Ну, что все довольны!? 8 лет", - написал Охлобыстин в <a href="https://www.instagram.com/psykero1477/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, сопроводив запись кадром из фильма "Джокер".Накануне актер обратился к президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой помиловать Евремова своим личным указом.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576931410.html
Нет, мы не довольны. 12 лет надо было дать. А за наркоту - колонию строгого режима.
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Да мы довольны! закон един для всех!
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, москва, происшествия

Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову

13:36 08.09.2020 (обновлено: 14:39 08.09.2020)
137001
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин прокомментировал приговор, вынесенный его коллеге и другу Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.
"Ну, что все довольны!? 8 лет", - написал Охлобыстин в Instagram, сопроводив запись кадром из фильма "Джокер".
Накануне актер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Евремова своим личным указом.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:29Сказано в эфире
"Жалко, прошлого не вернуть". Добровинский о приговоре ЕфремовуСуд назначил Михаилу Ефремову реальный срок за смертельное ДТП – восемь лет колонии общего режима. В интервью радио Sputnik решение суда прокомментировали адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский и актер Василий Мищенко.
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Обсудить 60
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинВладимир ПутинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Нет, мы не довольны. 12 лет надо было дать. А за наркоту - колонию строгого режима.
8 сентября, 13:40
Inna KappInna Kapp
511262321
Да мы довольны! закон един для всех!
8 сентября, 13:38
Брат ЛиБрат Ли
4281010116
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