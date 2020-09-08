https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html

Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал приговор, вынесенный его коллеге и другу Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:36

2020-09-08T13:36

2020-09-08T14:39

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

иван охлобыстин

владимир путин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> прокомментировал приговор, вынесенный его коллеге и другу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о смертельном ДТП."Ну, что все довольны!? 8 лет", - написал Охлобыстин в <a href="https://www.instagram.com/psykero1477/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, сопроводив запись кадром из фильма "Джокер".Накануне актер обратился к президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой помиловать Евремова своим личным указом.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576931410.html

Inna Kapp Нет, мы не довольны. 12 лет надо было дать. А за наркоту - колонию строгого режима. 545

Брат Ли Да мы довольны! закон един для всех! 460

60

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, москва, происшествия