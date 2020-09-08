https://ria.ru/20200908/neft-1576946068.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

Падение мировых цен на нефть ускорилось: Brent подешевела до минимума с июня, а WTI потеряла семь процентов своей стоимости, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:39

2020-09-08T16:39

2020-09-08T17:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось: <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> подешевела до минимума с июня, а <a href="https://ria.ru/product_WTI_neft/" target="_blank">WTI</a> потеряла семь процентов своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:59 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,12 процента — до 39,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 7,64 процента, до 36,73 доллара за баррель.Цена нефти марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд, потеряв уже почти восемь процентов своей стоимости. Марка WTI за то же время подешевела на восемь процентов. Сегодня падение продолжается более быстрыми темпами на фоне роста опасений за спрос на сырье.Эти настроения поддержало сообщение нефтегазовой госкомпании из Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении отпускных цен на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.Внешнеполитические риски также оказывают давление на котировки. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ограничить экономические отношения с Китаем, крупнейшим импортером нефти.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Хорошо, что мы слезли наконец с нефтяной иглы! 38

Станислав Попов Всё плохо для России. Цена нефти не так важна, важно что объёмы экспорта из России буквально рухнули. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика