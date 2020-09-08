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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200908/neft-1576946068.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Падение мировых цен на нефть ускорилось: Brent подешевела до минимума с июня, а WTI потеряла семь процентов своей стоимости, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:39
2020-09-08T17:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось: <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> подешевела до минимума с июня, а <a href="https://ria.ru/product_WTI_neft/" target="_blank">WTI</a> потеряла семь процентов своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:59 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,12 процента — до 39,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 7,64 процента, до 36,73 доллара за баррель.Цена нефти марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд, потеряв уже почти восемь процентов своей стоимости. Марка WTI за то же время подешевела на восемь процентов. Сегодня падение продолжается более быстрыми темпами на фоне роста опасений за спрос на сырье.Эти настроения поддержало сообщение нефтегазовой госкомпании из Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении отпускных цен на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.Внешнеполитические риски также оказывают давление на котировки. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ограничить экономические отношения с Китаем, крупнейшим импортером нефти.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
Хорошо, что мы слезли наконец с нефтяной иглы!
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Всё плохо для России. Цена нефти не так важна, важно что объёмы экспорта из России буквально рухнули.
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РИА Новости
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цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

16:39 08.09.2020 (обновлено: 17:20 08.09.2020)
4940
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось: Brent подешевела до минимума с июня, а WTI потеряла семь процентов своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:59 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,12 процента — до 39,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 7,64 процента, до 36,73 доллара за баррель.
Цена нефти марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд, потеряв уже почти восемь процентов своей стоимости. Марка WTI за то же время подешевела на восемь процентов. Сегодня падение продолжается более быстрыми темпами на фоне роста опасений за спрос на сырье.
Эти настроения поддержало сообщение нефтегазовой госкомпании из Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении отпускных цен на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.
Внешнеполитические риски также оказывают давление на котировки. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ограничить экономические отношения с Китаем, крупнейшим импортером нефти.
Сотрудники компании на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы
66128151020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
Популярные комментарии
Хорошо, что мы слезли наконец с нефтяной иглы!
8 сентября, 16:55
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
12220103
Всё плохо для России. Цена нефти не так важна, важно что объёмы экспорта из России буквально рухнули.
8 сентября, 16:41
Станислав ПоповСтанислав Попов
1030119
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