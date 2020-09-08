https://ria.ru/20200908/nazarov-1576960201.html

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию

Актера Юрия Назарова положили в реанимацию с COVID-19, сообщила РИА Новости его дочь Татьяна. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:39

2020-09-08T21:39

2020-09-08T22:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Актера Юрия Назарова положили в реанимацию с COVID-19, сообщила РИА Новости его дочь Татьяна. Родственница артиста рассказала, что у него двустороннее воспаление легких. Она также сообщила, что ее сестра сегодня смогла поговорить с артистом по телефону. Юрий Назаров сыграл больше сотни ролей в советских и российских фильмах. Среди работ актера роли в картинах "Андрей Рублев", "Земля Санникова", "Адъютант его превосходительства", "Трактир на Пятницкой", "Александр Маленький", "Маленькая Вера" и других. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200829/pevtsov-1576476334.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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