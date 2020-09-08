https://ria.ru/20200908/nasa-1576944821.html

НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС

НАСА отказалось от покупки места в российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на Международную космическую станцию весной 2021 года, сообщил... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:23

2020-09-08T16:23

2020-09-08T17:07

риа наука

джим брайденстайн

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

сша

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> отказалось от покупки места в российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> весной 2021 года, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" в отчете за 2019 год.В госкорпорации уточнили, что идут переговоры о доставке одного астронавта осенью 2020 года, сейчас "обсуждаются условия, корректируется проект модификации".Ранее американское космическое агентство планировало отправить на российских кораблях двух человек — в октябре 2020-го и апреле 2021 года. Это позволило бы обеспечить пребывание на станции как минимум одного американца до октября 2021 года на случай задержки стартов новых пилотируемых кораблей.В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этой информации не было.По данным НАСА, с 2006-го <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.В конце августа на Землю благополучно вернулся корабль Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX. Он совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА.

https://ria.ru/20200728/1575063976.html

https://ria.ru/20200828/ekipazh-1576406868.html

Руслан Якубик пусть на своем батуте дрэгоне летают))) 195

Дмитрий Пушков ... возросла с 20 до 90??? Теперь начинаешь понимать Американцев)) Ай-да Рогозин, ай да... 158

102

земля

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша