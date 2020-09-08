Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200908/nasa-1576944821.html
НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС
НАСА отказалось от покупки места в российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на Международную космическую станцию весной 2021 года, сообщил... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:23
2020-09-08T17:07
риа наука
джим брайденстайн
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/42/1561114255_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_d9d6e59e234ab5fe8dde590012f38ca4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> отказалось от покупки места в российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> весной 2021 года, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" в отчете за 2019 год.В госкорпорации уточнили, что идут переговоры о доставке одного астронавта осенью 2020 года, сейчас "обсуждаются условия, корректируется проект модификации".Ранее американское космическое агентство планировало отправить на российских кораблях двух человек — в октябре 2020-го и апреле 2021 года. Это позволило бы обеспечить пребывание на станции как минимум одного американца до октября 2021 года на случай задержки стартов новых пилотируемых кораблей.В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этой информации не было.По данным НАСА, с 2006-го <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.В конце августа на Землю благополучно вернулся корабль Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX. Он совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА.
https://ria.ru/20200728/1575063976.html
https://ria.ru/20200828/ekipazh-1576406868.html
пусть на своем батуте дрэгоне летают)))
195
... возросла с 20 до 90??? Теперь начинаешь понимать Американцев)) Ай-да Рогозин, ай да...
158
102
земля
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/42/1561114255_0:0:2678:2008_1400x0_80_0_0_74de890df77b63416c9edd2d0b20bb41.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джим брайденстайн, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС

16:23 08.09.2020 (обновлено: 17:07 08.09.2020)
35599
© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© NASA
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. НАСА отказалось от покупки места в российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на Международную космическую станцию весной 2021 года, сообщил "Роскосмос" в отчете за 2019 год.
В госкорпорации уточнили, что идут переговоры о доставке одного астронавта осенью 2020 года, сейчас "обсуждаются условия, корректируется проект модификации".
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 18:00Хочу стать космонавтом
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
Ранее американское космическое агентство планировало отправить на российских кораблях двух человек — в октябре 2020-го и апреле 2021 года. Это позволило бы обеспечить пребывание на станции как минимум одного американца до октября 2021 года на случай задержки стартов новых пилотируемых кораблей.
В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этой информации не было.
По данным НАСА, с 2006-го США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.
В конце августа на Землю благополучно вернулся корабль Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX. Он совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА.
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 03:15
Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
26929816111222
Обсудить 102
РИА НаукаДжим БрайденстайнЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
пусть на своем батуте дрэгоне летают)))
8 сентября, 16:27
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
1311503033
... возросла с 20 до 90??? Теперь начинаешь понимать Американцев)) Ай-да Рогозин, ай да...
8 сентября, 16:32
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
834304028
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Павильон Роскосмоса
Средняя зарплата в "Роскосмосе" за год упала в шесть раз
Фокальная плоскость камеры LSST
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
Люди фоторафируют Шанхайский всемирный финансовый центр
Китай опять выиграл глобальный кризис
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Экспресс-тестирование на COVID-19
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния