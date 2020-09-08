https://ria.ru/20200908/muzykoterapiya-1576897583.html

"Дирижируют родителями": эксперт рассказала о пользе музыкальной терапии

Зачем детям дирижировать родителями и почему колыбельная поможет успокоить ребенка, рассказала одна из первых российских музыкальных терапевтов Анастасия... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T18:32

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москва

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Зачем детям дирижировать родителями и почему колыбельная поможет успокоить ребенка, рассказала одна из первых российских музыкальных терапевтов Анастасия Бельтюкова. Музыкальная терапия — это клинически доказанный метод воздействия на состояние человека. Она помогает снять напряжение в мышцах у тяжелобольных людей, успокоить дыхание, снизить тревожность, цитирует специалиста пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Даже на недоношенных детей музыкотерапия оказывает благотворное действие. Малыши, с которыми в больнице работают музыкальные терапевты, выписываются намного раньше других детей.Специалисты объясняют это тем, что слух формируется у ребенка еще до рождения. Это базовое чувство, сопровождающее его еще во внутриутробной жизни. Именно поэтому звуки способны проникать в глубины нашего подсознания.Многоголосие терапииОдна из практик подобной терапии — пение без слов. Малыш не всегда может выразить словами свои чувства, но иногда бывает достаточно просто сесть рядом и пропеть мелодию, чтобы его успокоить и помочь справиться с эмоциями. Еще один способ — разделение жизненных циклов с помощью музыки. Мы точно знаем, что за зимой придет весна, после ночи наступит день, и эта уверенность дает чувство безопасности, узнаваемости и доверия к миру. С помощью музыки это можно сделать, введя в повседневную жизнь специальные утренние песни и колыбельные, новогодние, весенние песни и так далее.Важны и ритмические игры, связанные с телом. Похлопывание, подпрыгивание, покачивание в такт музыке или стихам помогают снизить напряжение, повышают уровень эндорфинов, способствуют саморегуляции — например, такие игры, как "Ладушки, ладушки! Где были? — У бабушки", "Поехали, поехали в лес за орехами", "Сорока-ворона кашку варила, деток кормила".Пентатоника — звукоряд, в котором присутствует не семь, а пять звуков. Особенность данного звукоряда заключается в том, что он принципиально не имеет полутонов. В Древнем Китае очень серьезно относились к лечебным возможностям музыкальной гармонии, поэтому там и использовали этот особый лад, в котором нет диссонансов и напряжения между звуками. Психотерапевтическим эффектом обладает практика присоединения и отражения. Например, ребенок воспроизводит какой-то звук, а вы его повторяете. Еще один вариант — игра в дирижера, когда ребенок дирижирует вами или наоборот.Поможет и совместное сочинение сказки, важно озвучить ее вместе с ребенком.Какие инструменты лучше подобрать?Для музыкальной терапии нужно выбирать инструменты, которые хорошо звучат и дают ребенку правдивую сенсорную информацию. Это могут быть бубенцы, маракасы, свистульки, пентатонический металлофон, шум дождя, калимба... Не используйте пластмассовые заменители, в этом нет никакого смысла.Инструменты можно сделать самим вместе с малышом. Перевернутая кастрюля — чем не барабан, а коробочка от сока, наполненная гречкой, — это уже настоящие маракасы. И, конечно, помните, что главный инструмент — это человеческий голос, ведь именно с него начинается знакомство ребенка с внешним миром еще в утробе матери.Пообщаться с людьми, интересующимися музыкальной терапией, можно в группах в социальных сетях и на сайте сообщества музыкальных терапевтов muzterapevt.ru. Там же можно дать объявление о поиске специалиста.

https://ria.ru/20200902/kanisterapiya-1576603585.html

https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html

https://ria.ru/20200829/deti-1576388440.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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