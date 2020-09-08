https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html

Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП

Городское агентство управления инвестициями Москвы (ГАУИ) за 9 лет работы оказало содействие в заключении 249 контрактов государственно-частного партнерства на... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:59

2020-09-08T11:59

2020-09-08T11:59

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. Городское агентство управления инвестициями Москвы (ГАУИ) за 9 лет работы оказало содействие в заключении 249 контрактов государственно-частного партнерства на сумму более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Вице-мэр напомнил, что главной задачей подведомственного ДИПП агентства является привлечение частных средств в развитие городской среды и реализация приоритетных для столицы проектов. Оно также разрабатывает системные меры поддержки бизнеса, участвует в экономической экспертизе наиболее значимых проектов с участием бюджетных средств, осуществляет экспертное сопровождение городских закупок и помогает в реализации проектов ГЧП. Так, благодаря проведенной ГАУИ экспертизе максимальной цены контрактов и договоров, город смог сэкономить с начала года более 20 миллиардов рублей бюджетных расходов, рассказал Ефимов.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> указал, что с помощью ГАУИ решается важнейшая инвестиционная задача – оказание поддержки высокоэффективным промышленным предприятиям столицы, которые готовы вкладываться в развитие собственного производства. "Такие компании могут получить статус промышленного комплекса, технопарка или якорного резидента технопарка, что обеспечивает им снижение региональной налоговой нагрузки от 17 до 25%", – уточнил Прохоров.Он добавил, что все направления деятельности ГАУИ оказывают положительный эффект на инвестиционную среду столицы, привлекая в нее новых участников бизнес-процессов.Всю необходимую информацию о деятельности ГАУИ, ключевых городских проектах, мерах поддержки и налоговых льготах, действующих в столице, можно получить на <a href="https://investmoscow.ru" target="_blank">Инвестпортале Москвы</a>, оператором которого является агентство. В личном кабинете портала доступны уже 26 онлайн-сервисов для предпринимателей и инвесторов.

https://ria.ru/20200904/eksport-1576728508.html

https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров