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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html
Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП
Городское агентство управления инвестициями Москвы (ГАУИ) за 9 лет работы оказало содействие в заключении 249 контрактов государственно-частного партнерства на... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:59
2020-09-08T11:59
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. Городское агентство управления инвестициями Москвы (ГАУИ) за 9 лет работы оказало содействие в заключении 249 контрактов государственно-частного партнерства на сумму более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Вице-мэр напомнил, что главной задачей подведомственного ДИПП агентства является привлечение частных средств в развитие городской среды и реализация приоритетных для столицы проектов. Оно также разрабатывает системные меры поддержки бизнеса, участвует в экономической экспертизе наиболее значимых проектов с участием бюджетных средств, осуществляет экспертное сопровождение городских закупок и помогает в реализации проектов ГЧП. Так, благодаря проведенной ГАУИ экспертизе максимальной цены контрактов и договоров, город смог сэкономить с начала года более 20 миллиардов рублей бюджетных расходов, рассказал Ефимов.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> указал, что с помощью ГАУИ решается важнейшая инвестиционная задача – оказание поддержки высокоэффективным промышленным предприятиям столицы, которые готовы вкладываться в развитие собственного производства. "Такие компании могут получить статус промышленного комплекса, технопарка или якорного резидента технопарка, что обеспечивает им снижение региональной налоговой нагрузки от 17 до 25%", – уточнил Прохоров.Он добавил, что все направления деятельности ГАУИ оказывают положительный эффект на инвестиционную среду столицы, привлекая в нее новых участников бизнес-процессов.Всю необходимую информацию о деятельности ГАУИ, ключевых городских проектах, мерах поддержки и налоговых льготах, действующих в столице, можно получить на <a href="https://investmoscow.ru" target="_blank">Инвестпортале Москвы</a>, оператором которого является агентство. В личном кабинете портала доступны уже 26 онлайн-сервисов для предпринимателей и инвесторов.
https://ria.ru/20200904/eksport-1576728508.html
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александр прохоров

Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП

11:59 08.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭкологическая акция "Час Земли - 2017"
Экологическая акция Час Земли - 2017 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Городское агентство управления инвестициями Москвы (ГАУИ) за 9 лет работы оказало содействие в заключении 249 контрактов государственно-частного партнерства на сумму более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
"С 2013 года по август 2020 года при участии агентства было заключено 249 контрактов ГЧП, среди них – производство лекарственных средств, продуктов питания, строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем. Объем инвестиций по ним превышает 1 триллион рублей. В их числе контракты жизненного цикла на общую сумму 507,3 миллиарда рублей, долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей – 271,6 миллиарда рублей, концессионные проекты - 69,2 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр напомнил, что главной задачей подведомственного ДИПП агентства является привлечение частных средств в развитие городской среды и реализация приоритетных для столицы проектов. Оно также разрабатывает системные меры поддержки бизнеса, участвует в экономической экспертизе наиболее значимых проектов с участием бюджетных средств, осуществляет экспертное сопровождение городских закупок и помогает в реализации проектов ГЧП.
Так, благодаря проведенной ГАУИ экспертизе максимальной цены контрактов и договоров, город смог сэкономить с начала года более 20 миллиардов рублей бюджетных расходов, рассказал Ефимов.
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В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров указал, что с помощью ГАУИ решается важнейшая инвестиционная задача – оказание поддержки высокоэффективным промышленным предприятиям столицы, которые готовы вкладываться в развитие собственного производства.
"Такие компании могут получить статус промышленного комплекса, технопарка или якорного резидента технопарка, что обеспечивает им снижение региональной налоговой нагрузки от 17 до 25%", – уточнил Прохоров.
Он добавил, что все направления деятельности ГАУИ оказывают положительный эффект на инвестиционную среду столицы, привлекая в нее новых участников бизнес-процессов.
Всю необходимую информацию о деятельности ГАУИ, ключевых городских проектах, мерах поддержки и налоговых льготах, действующих в столице, можно получить на Инвестпортале Москвы, оператором которого является агентство. В личном кабинете портала доступны уже 26 онлайн-сервисов для предпринимателей и инвесторов.
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