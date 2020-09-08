https://ria.ru/20200908/molodezh-1576936721.html
Руденя: развитие области зависит от эффективности молодежной политики
Стратегическое развитие Тверской области связано в том числе с эффективной реализацией молодежной политики, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:28
2020-09-08T14:28
2020-09-08T14:28
тверская область
игорь руденя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_32e6d23ad4c65d06d25350063e15f3a9.jpg
<strong>ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Стратегическое развитие <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> связано в том числе с эффективной реализацией молодежной политики, заявил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Как сообщает пресс-служба областного правительства, главными темами заседания кабинета министров стала реализация в Верхневолжье государственной молодежной политики, а также развитие физической культуры и спорта."Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств", – сказал глава региона на заседании правительства.По его словам, для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тверской области, требуется развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение возможностей для реализации талантов и способностей в регионе. Руденя отметил, что основополагающими ценностями в воспитании новых поколений жителей региона должны оставаться верность Родине, честный труд, уважение к старшим, здоровый образ жизни, семья и дети. Губернатор также заявил о необходимости актуализировать систему мер поддержки молодых семей с детьми.
https://sn.ria.ru/20171016/1506955751.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:1708:1280_1400x0_80_0_0_1de758f42c6b6e3724ab65a417f69b4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество
ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости.
Стратегическое развитие Тверской области
связано в том числе с эффективной реализацией молодежной политики, заявил губернатор области Игорь Руденя
.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, главными темами заседания кабинета министров стала реализация в Верхневолжье государственной молодежной политики, а также развитие физической культуры и спорта.
"Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств", – сказал глава региона на заседании правительства.
По его словам, для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тверской области, требуется развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение возможностей для реализации талантов и способностей в регионе.
Руденя отметил, что основополагающими ценностями в воспитании новых поколений жителей региона должны оставаться верность Родине, честный труд, уважение к старшим, здоровый образ жизни, семья и дети.
Губернатор также заявил о необходимости актуализировать систему мер поддержки молодых семей с детьми.