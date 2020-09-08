https://ria.ru/20200908/molodezh-1576936721.html

Руденя: развитие области зависит от эффективности молодежной политики

Стратегическое развитие Тверской области связано в том числе с эффективной реализацией молодежной политики, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:28

2020-09-08T14:28

2020-09-08T14:28

тверская область

игорь руденя

общество

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<strong>ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Стратегическое развитие <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> связано в том числе с эффективной реализацией молодежной политики, заявил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Как сообщает пресс-служба областного правительства, главными темами заседания кабинета министров стала реализация в Верхневолжье государственной молодежной политики, а также развитие физической культуры и спорта."Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств", – сказал глава региона на заседании правительства.По его словам, для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тверской области, требуется развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение возможностей для реализации талантов и способностей в регионе. Руденя отметил, что основополагающими ценностями в воспитании новых поколений жителей региона должны оставаться верность Родине, честный труд, уважение к старшим, здоровый образ жизни, семья и дети. Губернатор также заявил о необходимости актуализировать систему мер поддержки молодых семей с детьми.

https://sn.ria.ru/20171016/1506955751.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, общество