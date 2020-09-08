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https://ria.ru/20200908/mishustin-1576944884.html
Мишустин оценил динамику восстановления экономики
Спад экономики России на фоне пандемии, вопреки прогнозам, оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:32
2020-09-08T16:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
максим решетников
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Спад экономики России на фоне пандемии, вопреки прогнозам, оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", - сказал Мишустин, обращаясь к участникам Московского финансового форума.Он отметил, что это стало возможно благодаря своевременным решениям президента РФ и действиям правительства, а также профессиональной работе многих представителей делового сообщества.Премьер напомнил, что кабмин РФ оперативно принял ряд мер, которые позволили поддержать бизнес и снизить его издержки. "Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. Организовано предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также системообразующим предприятиям. Реализуются меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей", - перечислил Мишустин.По словам главы российского кабмина, третий месяц подряд - после существенного снижения в апреле - восстанавливается потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности, а ситуация на рынке труда остается стабильной.В целом, по мнению премьера, для мировой экономики текущий год стал одним из самых сложных за последние десятилетия. "Спад был вызван двойным шоком. Как со стороны предложения – из-за ограничений и временных разрывов производственных связей. Так и со стороны спроса – из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, сокращения трудовых доходов и снижения потребительской уверенности", - пояснил Мишустин.Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы министерства <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Решетникова</a>, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогнозировался спад в 2020 году на 4,8%.
https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html
https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, максим решетников, михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил динамику восстановления экономики

16:32 08.09.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спад экономики России на фоне пандемии, вопреки прогнозам, оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", - сказал Мишустин, обращаясь к участникам Московского финансового форума.
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Он отметил, что это стало возможно благодаря своевременным решениям президента РФ и действиям правительства, а также профессиональной работе многих представителей делового сообщества.
Премьер напомнил, что кабмин РФ оперативно принял ряд мер, которые позволили поддержать бизнес и снизить его издержки. "Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. Организовано предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также системообразующим предприятиям. Реализуются меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей", - перечислил Мишустин.
По словам главы российского кабмина, третий месяц подряд - после существенного снижения в апреле - восстанавливается потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности, а ситуация на рынке труда остается стабильной.
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В целом, по мнению премьера, для мировой экономики текущий год стал одним из самых сложных за последние десятилетия. "Спад был вызван двойным шоком. Как со стороны предложения – из-за ограничений и временных разрывов производственных связей. Так и со стороны спроса – из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, сокращения трудовых доходов и снижения потребительской уверенности", - пояснил Мишустин.
Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы министерства Максима Решетникова, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогнозировался спад в 2020 году на 4,8%.
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