Медведев назвал приоритет работы "Единой России"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Прошлая предвыборная программа Единой России в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе постоянно растет, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Предвыборная программа "Единой России", с которой мы шли на выборы парламента седьмого созыва, в значительной степени реализована. Но есть и вопросы, над которыми надо будет еще работать в дальнейшем. Нужно двигаться дальше, поскольку запрос общества к органам власти на социальную справедливость, безусловно, постоянно растет", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020-2021 годах.
По его словам, приоритетом работы ЕР в осеннюю сессию Госдумы и основой Народной программы на выборах в 2021 году станет формирование социальной политики государства.
"Основу этой программы должны составить "наказы" граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов, ну и реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан нашей страны", - добавил Медведев.