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https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951790.html
Медведев назвал приоритет работы "Единой России"
Прошлая предвыборная программа Единой России в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:11
2020-09-08T18:11
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. Прошлая предвыборная программа <a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a> в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе постоянно растет, заявил председатель партии <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, приоритетом работы ЕР в осеннюю сессию <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> и основой Народной программы на выборах в 2021 году станет формирование социальной политики государства."Основу этой программы должны составить "наказы" граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов, ну и реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан нашей страны", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200902/pravitelstvo-1576620595.html
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество

Медведев назвал приоритет работы "Единой России"

18:11 08.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Прошлая предвыборная программа Единой России в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе постоянно растет, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Предвыборная программа "Единой России", с которой мы шли на выборы парламента седьмого созыва, в значительной степени реализована. Но есть и вопросы, над которыми надо будет еще работать в дальнейшем. Нужно двигаться дальше, поскольку запрос общества к органам власти на социальную справедливость, безусловно, постоянно растет", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020-2021 годах.

По его словам, приоритетом работы ЕР в осеннюю сессию Госдумы и основой Народной программы на выборах в 2021 году станет формирование социальной политики государства.
"Основу этой программы должны составить "наказы" граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов, ну и реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан нашей страны", - добавил Медведев.
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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