https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951790.html

Медведев назвал приоритет работы "Единой России"

Прошлая предвыборная программа Единой России в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:11

2020-09-08T18:11

2020-09-08T18:11

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. Прошлая предвыборная программа <a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a> в значительной степени реализована, надо двигаться дальше, поскольку запрос на социальную справедливость в обществе постоянно растет, заявил председатель партии <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, приоритетом работы ЕР в осеннюю сессию <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> и основой Народной программы на выборах в 2021 году станет формирование социальной политики государства."Основу этой программы должны составить "наказы" граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов, ну и реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан нашей страны", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20200902/pravitelstvo-1576620595.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество